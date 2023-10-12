Лайфхаками в сфере IT поделился с участниками конференции «Стачка 2023» Эдвард Хомицкий

Эдвард Хомицкий, белорусский бизнесмен, преподаватель и основатель компании IT OVERONE, выступил 16 сентября на 10-й международной IT-конференции «Стачка 2023».

Эдвард выступил с темой «Как построить карьеру в IT в 2023 году». Выступление началось с обзора рынка труда IT-сферы в 2023 году, далее состоялось обсуждение с участниками форума зарплатных ожиданий специалистов, а также инструментов, необходимых для старта карьеры, и вопросов получения практического опыта. Затем беседа плавно перешла к теме, как начинающему айтишнику выйти на фриланс. Белорусский бизнесмен поделился с участниками лайфхаками, как найти заказчика, о чём написать в отклике и как выполнить заказ.

Также были разобраны кейсы из собственной практики по выполнению технического задания. Завершилось выступление ответами на вопросы и рекомендациями по выстраиванию карьеры в IT.