Ландшафтная компания «Русский парк» открывает сезон

Компания «Русский парк» сообщает об открытии сезона с 20 апреля 2021 года. Для владельцев приусадебных участков, желающих заказать ландшафтный дизайн, есть хорошая новость: в этом году не ожидается повышения цен на посадочный материал и основные виды ландшафтных работ. А при заказе посадки крупномерных деревьев предоставляется скидка.

Информация о компании «Русский парк»

Компания работает с 1998 года. Основное направление деятельности – предоставление услуг в области озеленения и благоустройства садов, парков, приусадебных участков и коттеджных поселков, территории промышленных предприятий. Также клиенты смогут заказать уход за участком. Все мероприятия проводятся на профессиональном уровне.

Услуги предоставляются в Москве и Подмосковье, и соседних областях России.

Компания «Русский парк» предлагает достаточно большой выбор растений из своего питомника. Также при благоустройстве участков клиентов используются растения из питомников партнеров. Компания строго следит за тем, чтобы качество посадочного материала было высоким. Все сотрудники имеют высшее сельскохозяйственное образование и многолетний опыт работы.

Создание проекта занимает 7-14 дней. Реализация ландшафтного дизайна обычно занимает 1-4 месяцев. Если на участке запланирован большой объем работ, потребуется один или два сезона. Стоимость реализации конкретного проекта зависит от цен на материалы, растения и декор, а также от стоимости услуг дизайнера, проектировщика и других специалистов.

Преимущества компании «Русский парк»

Взвешенная ценовая политика.

Высочайший профессионализм работников.

Контроль качества при выполнении всех этапов работ по ландшафтному дизайну.

Возможность использования экзотических растений.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Компания старается не привлекать субподрядчиков, что положительно отображается на стоимости услуг.

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что загородные территории имеют большую важность. Еще в прошлом году спрос на ландшафтные работы начал расти, и в 2021 году мы ожидаем еще более стремительное повышение спроса на услуги. Если вы хотите воспользоваться услугами нашей компании для благоустройства вашей дачи или загородного дома, поскорее свяжитесь с нашими сотрудниками.

Контакты компании «Русский парк»:

Адрес:

г. Москва, ул. Верейская, д. 17

Телефоны:

+7 (495) 648-45-53

+7 (910) 422-30-77

+7 (916) 184-89-22

Адрес электронной почты:

info@russian-park.ru

b-772@yandex.ru