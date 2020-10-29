Лечение коронавируса стало доступно отечественными препаратами

В текущем месяце вступило в силу подписанное федеральным Правительством распоряжение о включении ряда российских антикоронавирусных препаратов в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). В их число вошел «Арепливир», созданный группой компаний «ПРОМОМЕД». Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

По словам главного исполнительного директора группы компаний «ПРОМОМЕД» Андрея Младенцева, «Арепливир» был в аптеках нашей страны уже в сентябре. Производитель сумел оперативно обеспечить этим препаратом население. Лекарство является собственной разработкой ГК «ПРОМОМЕД», которая взяла за его основу действующее вещество фавипиравир, успешно уничтожающее вирус в организме пациента. Клинические исследования свидетельствуют о том, что у 80% больных уже в первый день приема «Арепливира» произошел существенный перелом к лучшему в течении болезни. Кроме того, препарат помогает избежать уплотнения легочной ткани. Это способствует организации лечения пациента от коронавируса на дому.