Легкая промышленность Кубани нарастила объемы выпуска швейных изделий

Производство изделий из текстиля в регионе по итогам 2020 года выросло на 18,5%. Этого удалось достигнуть, в том числе, и за счет открытия новых производств по выпуску медодежды и СИЗ. Поручение закрыть потребность жителей края в средствах индивидуальной медицинской защиты выдал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

О развитии легкой промышленности на Кубани говорили на заседании специальной рабочей группы. Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов сказал, что легкая промышленность – по-прежнему одна из приоритетных отраслей экономики региона. Поэтому главное сегодня – создать максимально комфортные условия для работы действующих предприятий, а также продвигать продукцию кубанского производства на внутреннем рынке страны.

В свою очередь, председатель комитета по легкой промышленности Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Ольга Косец отметила, что рекордных показателей в работе легкой промышленности Кубани удалось достигнуть благодаря активной торговле на маркетплейсах.

«Говоря о росте производства текстильных изделий, прежде всего, речь идет о производстве швейных товаров. Помимо продаж масок, мы зафиксировали рост показателей продаж халатов и медицинской одежды на маркетплейсах, на которых мы размещаем кубанскую продукцию. Особенно в пандемийный период, наши швейные предприятия достаточно быстро реализовали свой потенциал. Известно, на фоне вспышки коронавирусной инфекции и введения противоэпидемических ограничений, многие россияне находились дома. Поэтому, в первую очередь, мы зафиксировали рост продаж швейных изделий в регионе именно в формате онлайн – на площадках маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda», – рассказала Ольга Косец.

Она добавила, после преодоления вспышки Covid-19, ряд швейных предприятий вернулся к своим прямым обязанностям – пошиву предметов одежды. Вместе с тем, эти мощности продолжают работать по аутсорсингу и госзакупкам при пошиве медицинской одежды и средств индивидуальной защиты.

Источник фото: krasnodar-news.net