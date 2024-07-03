Leo Classics подтверждает свою востребованность: ее видеоконтент за год посмотрели 2,6 млн зрителей

Свой первый день рождения отмечает видеоплатформа Leo Classics, учреждённая Российским фондом культуры. Год назад о её запуске было объявлено на полях ПМЭФ-2023. А первая эксклюзивная трансляция официального партнёра онлайн-проекта — Московского концертного зала «Зарядье» — состоялась 30 июня. С момента запуска видео на платформе уже посмотрели почти 2,6 млн зрителей со всего мира.

Leo Classics — это уникальная видеоплатформа, на которой представлены музыкальные произведения, театральные и танцевальные постановки, киноленты, документальные фильмы по истории и образовательно-просветительские проекты. Кроме Московского концертного зала «Зарядье» партнёрами проекта выступают Музей музыки, Академия танца Бориса Эйфмана, ФГБУК Росконцерт, Транссибирский Арт-Фестиваль и другие крупные культурные объединения.

В первом же полугодии после запуска платформы была сформирована медиатека качественного контента классической культуры, создан сервис прямых трансляций актуальных событий в сфере искусства, привлечена лояльная аудитория.

Как показывает статистика, зрители Leo Classics — это активные пользователи интернета в возрасте от 25 до 65 лет, как в России, так и за рубежом. За год видеоконтент и прямые трансляции на сайте и в социальной сети VK просмотрели уже 2 570 000 человек.

«Российский фонд культуры с самого своего создания ведёт системную работу по сохранению культурных и возрождению духовных ценностей страны. Платформа Leo Classics изначально создавалась как способ консолидации огромного накопленного нами видеоархива. Её запуск открыл доступ зрителям со всего мира к шедеврам классической музыки, театрального и хореографического искусства. И то, что количество просмотров постоянно растёт, показывает востребованность проекта», — отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина.

Сегодня наибольший интерес пользователей платформы вызывают спецпроекты, подготовленные Leo Classics вместе с Российским фондом культуры. В топ-3 коллекций входят:

• сериал о неочевидных профессиях в области искусства «Без них не начнём»;

• выпуски о юных музыкантах и артистах «Молодые таланты»;

• мастер-классы о тонкостях коммуникаций в сфере культуры.

В преддверии празднования дня рождения на Leo Classics была запущена новая программа «Классическое лето». В неё вошли записи выступлений из лучших концертных залов страны.

30 июня зрителям стала доступна трансляция мировой премьеры скрипичного концерта российского композитора Кузьмы Бодрова, дирижёр Димитрис Ботинис, в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра и виртуозного скрипача Вадима Репина, которая стала одним из главных событий XI Транссибирского арт-фестиваля. Её обрамляют виртуозные «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в представлении испанского виолончелиста Габриэля Уреньи.

Главная миссия Leo Classics — сохранение и продвижение классической культуры, истории и искусства. Платформа вдохновляет на изучение культурного наследия и просветительских проектов. Именно поэтому медиатека не ограничивается записями концертов и театральных выступлений. В неё входят документальные фильмы, научно-познавательные передачи и многое другое. В ближайший год планируется расширение партнёрских отношений с ведущими культурными объединениями, запуск новых спецпроектов, подготовка образовательных передач и многое другое.