Льготная программа аренды помогла спасти исторический особняк на Пречистенке

Инвестор вернул зданию исторический облик и тем самым выполнил все условия для перехода на льготную ставку 1 рубль за квадратный метр в год.

В Москве завершилась реставрация памятника архитектуры «Жилой дом Наумовых-Волконских» на Пречистенке. Объект культурного наследия был восстановлен благодаря городской программе «1 рубль за квадратный метр в год». Арендатор объекта, выполнив все условия программы, с 7 ноября 2021 года перешел на льготную – рублевую – ставку аренды особняка в Хамовниках площадью около тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В городе с 2012 года действует программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

«С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых — Волконских на Пречистенке», – сообщил заместитель Мэра.

Здание по адресу: улицу Пречистенка, дом, 36, строение 2 – было построено в начале XIX века. Это был деревянный особняк, который позже расширили кирпичной пристройкой по проекту архитектора В.А. Бадера. В своем нынешнем виде сооружение существует с 1907 года. С 1926 года по 2015 год здесь располагалась детская библиотека имени Н.К. Крупской. За это время конструкции особняка пришли в неудовлетворительное состояние, требовались срочные восстановительные работы. В 2016 году объект культурного наследия «Жилой дом Наумовых-Волконских, 1833 г., 1897 г., архитектор В.А.Балдер. В XX веке здесь размещалась детская библиотека им. Н.К.Крупской» был выставлен на городские торги по рублевой программе.

«Здание на Пречистенке площадью 965,2 квадратных метра вызвало большой интерес у инвесторов. Лот был выставлен с начальной ценой 8,75 миллиона рублей. За право арендовать объект на 49 лет боролись семь участников. В результате годовая арендная плата, которая устанавливается на время реставрации, выросла до 87,12 миллиона рублей – то есть почти в десять раз. За пять лет арендатор провел полный комплекс необходимых работ и вернул зданию исторический облик, выполнив тем самым условия программы “1 рубль за 1 квадратный метр”», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Теперь инвестор сможет использовать здание по своему усмотрению: под офисы, гостиницу, объекты торговли и питания.

«Последние годы половина объектов в Москве реставрируется за частные средства. Программа «Рубль за квадратный метр» играет здесь особую роль. Жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке до начала комплексной реставрации находился в неудовлетворительном состоянии. Специалисты провели необходимые работы по сохранению этого прекрасного памятника архитектуры. Отреставрировали кирпичный объем здания, усилили конструкции в подвале раскрыли исторические оконные проемы и приямки, отремонтировали своды «Монье». Особое внимание они уделили реставрации и воссозданию утраченных элементов лепного декора главного фасада, включая воссоздание сложного аттика над портиком и картуша. Долгожданная реставрация завершилась в этом году», – рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Все работы в здании проводились на основании согласованного Мосгорнаследием проекта, выданного разрешения и под контролем специалистов ведомства.