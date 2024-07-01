Ли Пэн Huawei – максимальная отдача от опыта работы с 5.5G

На конференции MWC Shanghai 2024 Ли Пэн (Li Peng), старший вице-президент корпоративного подразделения компании и президент по продажам и обслуживанию ИКТ компании Huawei, выступил с основным докладом о том, как операторы связи могут более эффективно максимизировать ценность сетей 5.5G.

Годы согласованных усилий в отрасли подготовили сети, услуги и бизнес-экосистему для крупномасштабного коммерческого использования 5.5G. Ли считает, что инновации в бизнес-модели и интеграция возможностей являются ключом к максимальной окупаемости инвестиций в 5.5G с акцентом на предоставление дифференцированного пользовательского опыта.

«Эра мобильного ИИ уже наступила», – сказал Ли. «Чтобы стимулировать новые формы неиспользованного спроса, операторы могут интегрировать свои сетевые, облачные и ИИ-возможности для предоставления дифференцированного спектра подключенного опыта. Операторы связи должны воспользоваться этой отличной возможностью для изучения инновационных бизнес-моделей, стимулируя переход от однофакторной к многофакторной монетизации – от монетизации трафика к монетизации самого опыта. Это ключ к созданию большей ценности для пользователей всех типов и лидирующей позиции в развитии отрасли в эпоху мобильного ИИ».

Ли подчеркнул, что высокое качество предложения является ключом к стимулированию нового спроса. Он сравнил мобильную индустрию с авиационной отраслью 1970-х годов, когда авиакомпании начали предлагать пассажирам дифференцированные услуги в салоне, разделив места в салоне на первый класс, бизнес-класс и эконом-класс, а затем запустив более персонализированные предложения услуг, такие как залы ожидания в аэропортах и привилегии третьих лиц. Это открыло новую главу монетизации опыта для авиационной отрасли.

На сегодняшний день индустрия мобильной связи достигла невероятного роста благодаря непрерывным инновациям в технологиях и бизнес-моделях. И теперь, по словам Ли, пришло время работать над более инновационным предложением. Поскольку технология мобильной связи эволюционирует до 5,5G, отрасль должна интегрировать свои сетевые, облачные и ИИ-возможности, чтобы стимулировать новый и латентный спрос среди пользователей. Это поможет стимулировать модернизацию отрасли и более устойчивый, высокоскоростной рост.

Li Peng, Huawei’s Corporate Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, delivered a keynote

У разных людей разные требования к сетевому опыту. Бизнес-путешественники, как правило, предпочитают более высокие скорости нисходящего канала, в то время как стримеров и геймеров может больше интересовать восходящий канал и сетевая задержка. Сети 5.5G увеличивают пропускную способность в 10 раз и позволяют операторам гарантировать надежное подключение в любое время и в любом месте с помощью беспроводного планирования на основе QCI, гарантированной скорости передачи данных (GBR), а также интеллектуальной оценки пользователей и услуг и генерации политики с помощью функции сетевой аналитики данных (NWDAF) базовой сети. Операторы связи могут разрабатывать разнообразные целевые пакеты для разных групп людей и предоставлять персонализированные услуги, которые увеличивают доход и повышают лояльность у премиальных клиентов.

По словам Ли, благодаря высокой пропускной способности и низкой задержке, обеспечиваемой сетями 5G, и развертыванию пулов облачных ресурсов по требованию, облачные телефоны могут лучше удовлетворять потребности различных типов пользователей в вычислительной мощности в реальном времени, изоляции данных и онлайн-сотрудничестве.

В качестве примера он привел China Mobile Zhejiang. Данный оператор выпустил пакет облачных телефонов, который объединяет вычислительные, сетевые и облачные возможности. Подписчики этой услуги имеют единый доступ к потоковой передаче по требованию и другим привилегиям участников на своих виртуальных облачных устройствах. Оператор также добился многофакторной монетизации, предложив выделенные тарифные планы объемом 1 ТБ с тремя различными уровнями вычислительной мощности. Предоставляя сторонние привилегии, перевозчик также получает выгоду от спонсируемых тарифных планов.

5.5G предоставляет расширенные возможности с точки зрения скорости восходящей и нисходящей линии связи, задержки, позиционирования и детерминированной сети. Ли добавил, что они могут быть использованы для дальнейшей модернизации более 30 000 отраслевых частных сетей, которые уже были развернуты, эффективно расширяя сетевые возможности от вспомогательных систем до основных производственных систем и создавая большую промышленную ценность.

Помимо базовых сетевых услуг 5G, операторы также могут предоставлять услуги, гарантированные SLA, и дополнительные услуги, такие как надежное проектирование сети, интеллектуальные периферийные услуги и высокоточное позиционирование. Ли отметил, что 5.5G идеально подходит для железнодорожной отрасли. Благодаря высокоточному позиционированию 5.5G в туннелях, а также таким приложениям, как автоматическое видеонаблюдение с использованием 5G и осмотр транспортных средств с использованием ИИ, все железнодорожные линии могут сделать интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание реальностью.

MWC Shanghai 2024 пройдет с 26 по 28 июня в Шанхае, Китай. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC).

В 2024 году состоится коммерческий запуск 5.5G, в то время как F5.5G, отмеченные гигабитными оптическими сетями, уже находятся в стадии реализации. Синергия между сетями, облаком и интеллектом диверсифицирует пользовательский опыт и способствует повсеместному использованию интеллектуальных приложений. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами мнений мы погружаемся в такие темы, как усиление успеха 5G в эпоху 5.5G, использование потенциала для увеличения доходов операторов и ускорение перехода к интеллектуальному миру.