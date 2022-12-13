«ЛибиДО и ПОСЛЕ» — книга о том, как перестать заниматься сексом и начать им наслаждаться

Как прокачать свою сексуальность, разобраться с навязанными стереотипами и повысить сексуальную грамотность? Психолог, сексолог и популярная телеведущая Елена Толстая написала книгу «ЛибиДО и ПОСЛЕ», которая поможет расширить познания в теме интимной близости, перестать стесняться и начать получать удовольствие от секса.

Хотя секс — один из самых естественных процессов в мире, о нем не принято говорить. Даже в современном обществе тема секса остается табуированной, что явно не делает людей счастливее. Чтобы вести полноценную сексуальную жизнь, людям нужны ответы на их вопросы, а не завуалированные научные формулировки или надуманные советы «диванных экспертов».

Как правильно выбирать сексуальных партнеров?

Как преодолеть сексуальные фобии и страхи?

Как вернуть страсть в отношения?

Как всегда получать удовольствие от секса?

На эти и другие вопросы о сексе автор отвечает в своей книге «ЛибиДО и ПОСЛЕ». Елена Толстая простым языком объясняет сложные понятия, подводя читателя к логичному выводу — секс является ярким отражением того, что происходит внутри человека и в его жизни в целом.

Например, многие пары сталкиваются с тем, что с годами страсть в отношениях куда-то испаряется. Больше нет «бабочек в животе», страстного желания быть с партнером, секс становится пресным и однообразным. Можно сколько угодно говорить о том, что любовь проживает трансформацию, но так хочется вернуть ту яркость отношениям, которая была в самом начале. Этой проблеме автор книги «ЛибиДО и ПОСЛЕ» посвятила целую главу — «Куда уходят страсти». Елена Толстая с точки зрения психолога объясняет, почему страсть в отношениях уходит на второй план и как зажечь искру даже, если вы прожили вместе более десяти лет.

Книга поможет понять себя и свои предпочтения, улучшить отношения с партнером, избавиться от комплексов и по-новому взглянуть на свою сексуальность. В каждой главе своей книги автор раскрывает уловки психики, разоблачает популярные мифы о сексе, анализирует психологические зажимы и фобии, которые делают секс унылым и однообразным. Красной нитью через всю книгу проходит идея, что сексом нужно не заниматься — им нужно наслаждаться. Автор показывает, как, проработав свои страхи и избавившись от стереотипов, можно вывести отношения с партнером на новый уровень, начать получать удовольствие от секса и от жизни.

Об авторе

Елена Толстая является дипломированным сексологом и психологом, антикризисным терапевтом и гипнотереапевтом, автором более 15 уникальных методов психологического консультирования, автором курсов «Эмоциональный интеллект и метафизика тела» и «Эффективное управление конфликтами», а также сооснователем проекта OdnaVolna.

Елена Толстая работает в таких направлениях, как когнитивно-поведенческая, эмоционально-образная, провокативная и телесно-ориентированная терапия, сексология, НЛП, транзактный анализ. За 8 лет практики автор помогла сотням мужчин и женщин изменить свое отношение к сексу, преодолеть сковывающие психологические установки и фобии.

«ЛибиДО и ПОСЛЕ» — книга-путеводитель, которая страница за страницей подводит читателя к пониманию и принятию своей сексуальности. Хороший слог, уместное чувство юмора, дерзкая подача материала и обсуждение пикантных тем без намека на стеснение делает чтение этой книги увлекательным путешествием, полным неожиданных открытий и откровений, меняющих жизнь читателя навсегда.

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