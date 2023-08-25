Лицензии на пакет офисных продуктов «Р7-Офис» безвозмездно получат образовательные учреждения Удмуртии

Общество
25 августа 2023

В образовательных учреждениях Удмуртии бесплатно установят российскую офисную среду с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали министерство цифрового развития Удмуртской Республики и компания «Р7» на IT-фестивале «DIGITAL UDMURTIA Summer Camp 2023».

На российское решение для работы с документами перейдут более 1000 школ, детских садов, учреждений допобразования и СПО, организаций для детей-сирот. Образовательным учреждениям региона безвозмездно передадут 61,5 тыс. лицензий.

В результате преподаватели и учащиеся получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ «Р7-Офис». В его состав входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформа для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтой.

«Сегодня перед нами стоит задача достижения цифровой независимости, опираясь на собственные разработки. «Р7-Офис», входящий в реестр отечественного программного обеспечения, максимально приближен по функционалу привычным нам офисным решениям. Поэтому переход будет комфортным. Сегодня пакет офисных продуктов «Р7-Офис» уже внедрён в Минцифре Удмуртии. В дальнейшем планируется поэтапный переход на российское офисное ПО всех госорганизаций», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

«Предоставление лицензий «Р7-Офис» в образовательные учреждения Удмуртии решает сразу две важнейших задачи. Во-первых, учащиеся смогут работать с современным российским офисным решением, а, во-вторых, в регионе будет обеспечена цифровая независимость в сфере образования», – уточнили в «Р7».

«Р7» уже не первый год передаёт лицензии в региональные образовательные учреждения. Это часть стратегии компании, которая направлена на популяризацию современных многофункциональных российских IT-решений. Внедрение программы российского вендора в образовательных организациях позволит обеспечить их стабильное функционирование и развитие.

Добавим, что «Р7-Офис» также интегрирован в информационную систему «ГосОблако» – это облачная платформа офисных приложений для взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики. Он предназначен для хранения и обмена документами, таблицами, презентациями и другими файлами.

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