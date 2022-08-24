Лидер рынка Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG) объявил результаты за 2-й квартал 2022 г.

Pro Music Rights, Inc. (OTC: NUVG), одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаров музыки, сегодня опубликовала финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2022 года, вместе с квартальным отчетом, с которым можно ознакомиться в системе EDGAR.

Стоимость активов увеличилась до 432 579 903 долл. США за 2-й квартал 2022 года с 323 562 671 долл. США по состоянию на конец 2021 года, что означает рост общих активов по сравнению с предыдущим кварталом на 109 017 232 долл. США, в результате чего балансовая стоимость активов составила 0,12 долл. США на акцию, что обеспечило акционерам непосредственную ценность по меньшей мере 128,8% от общей стоимости активов и балансовой стоимости по состоянию на закрытие торгов обыкновенными акциями Компании на уровне 0,053 долл. США 22 августа.

Pro Music Rights в настоящее время генерирует выручку, лицензируя музыкальные записи, включенные в ее репертуар.

Ранее по ходу квартала Pro Music Rights предоставила широко известному видеосервису TikTok лицензию, которая позволит его пользователям создавать видео с музыкой из обширного репертуара Pro Music Rights. Это соглашение позволит TikTok предложить своим пользователям более 2 500 000 музыкальных записей из каталога PMR.