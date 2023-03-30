Лидеры области цифровых технологий на форуме «Doing Digital» в Eреване

Первое мероприятие армянской компании SPRING PR, которое было организовано совместно с Америабанком — форум «Doing Digital» (DDF) — призвано объединить лидеров отрасли для изучения последних тенденций и передового опыта в области цифровой трансформации. На форуме в качестве основного докладчика выступает Крис Скиннер — всемирно известный эксперт в области финансовых технологий и цифровой трансформации. В этом мероприятии примут участие руководители высшего звена и представители правительственных, финансовых и технологических экосистем, а также другие предприятия и пресса. DDF будет проходить 5 апреля 2023 г. в Ереване, Армения

Основатель DDF и соучредитель компании SPRING PR Татевик Симонян (Tatevik Simonyan) подчеркнула необходимость постоянной коммуникации между всеми участниками цифровой экосистемы для обеспечения плавного и беспроблемного процесса трансформации. «Мы следуем мировым тенденциям и создаем платформу Doing Digital для содействия обсуждению тенденций, динамики бизнеса, проблем и возможностей, с которыми сегодня сталкиваются все участники процесса цифровизации».

«Являясь первопроходцами в области цифровой трансформации в финансовом секторе Армении, мы начали захватывающее путешествие по собственной перестройке, заключающееся в создании надежного финансового и технологического пространства путем улучшения качества жизни. А именно, нахождение у истоков данного мероприятия и совместное приглашение Криса в Армению является еще одним свидетельством приверженности Армении изменению мышления и расширению возможностей цифровой трансформации в Армении», — заявила Армине Казарян, директор по управлению персоналом и услугами, Америабанк.

Двадцать ведущих лидеров отрасли из Сингапурского университета социальных наук, McKinsey, Forbes, Visa, Hexens, FAST Foundation, Revytech, Fastex, ICDT Global, Apricot Capital, Beta FT, а также представители правительства и Центрального банка Армении, SPRING PR и Америабанка поделятся своими взглядами на цифровой бизнес и технологии во время панельных дискуссий и основных докладов, в которых представят свое видение будущего развития этой сферы.

«Мы гордимся тем, что стали партнером DDF в области инноваций в Армении. Visa продолжает поддерживать развитие цифровой трансформации в стране, и мы рады делиться с более широкой аудиторией своим опытом, полученным в других странах. Мы хотели бы поблагодарить организаторов за создание дискуссионной платформы и пожелать успешного проведения сессии всем участникам», — заявила Диана Кигурадзе, региональный менеджер Visa по Кавказскому региону.

DDF — лучший способ установления связей и изучения новых идей и технологий.

«Цифровые технологии преобразуют инвестиции и создают новые возможности для инвестирования в инновационные идеи. Предполагается, что форум «Doing Digital» предоставит местным и зарубежным специалистам платформу для обмена идеями и формирования культуры инвестирования», — отметил соучредитель Apricot Capital Вардан Амарян (Vardan Amaryan).