Лидия Золотарёва: кто она, и в чём секрет её успеха?

Совсем недавно в телевизионное пространство ворвалась очень интересный и непохожий на других эксперт. Её ник, @lidiyamag кажется, известен всем, кто верит в эзотерику. Сама она называет себя то магом, то парапсихологом, и уверяет, что несёт волшебство в массы. Кто же она — эта загадочная особа, появляющаяся то у Борисова, то у Собчак?

Зрители видели её в закрученном «сериале» про Бари Алибасова, где она с лёгкостью развенчала миф том, как недоброжелатели мастерили куклы вуду, чтобы сжить со свету известного продюсера. Лучше любого психолога она разобралась в конфликте знаменитой семьи Шукшиных.

За открытым взглядом, как будто видящим нас насквозь, скрывается очень интеллигентная и образованная женщина с магическими способностями Лидия Золотарёва.

Складывается ощущение, что Лидия либо работает на Первом канале, либо является его постоянным партнёром. Дмитрий Борисов регулярно приглашает экстрасенса на самые громкие темы российского ТВ. Даже когда речь шла о пропаже детей, и программа взялась их отыскать и спасти, не обошлось без помощи Золотаревой. Никто не верил, а она точно указала местоположение ребят, благодаря чему они были найдены.

По первому образованию — филолог, а по призванию — спасатель, — признаётся Лидия. Ведь к ней обращаются за помощью люди в сложных ситуациях. И она оказывает её как психотерапией, так и магией. Ведь Лилия — еще и дипломированный психолог.

Удивительно, что на федеральных телеканалах всегда тема эзотерики и гаданий обходились стороной. И только с появлением этого эксперта, всё, как будто поменялось. Всё чаще стали поднимать этот вопрос, и всегда с участием Золотаревой!

Даже в новом самом светском ток-шоу Первого канала «Док-Ток» Ксения Собчак решила по малекулам разобрать проблему экстрасенсорики и экстрасенсов в нашей стране. На фоне фриков и шарлатанов Золотарёва смотрелась не только самой адекватной, но и самой воспитанной особой. Даже скандальная Собчак с уважением и почтением общалась к ней. Программа, как будто специально демонстрировала разницу между теми, из-за кого сфера магии дискредитирована, и теми, кто честно и качественно выполняет свою работу.

А Вы как думаете, новая магия существует?