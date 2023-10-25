LifeSpan Vision Ventures инвестирует в компанию Matter Bio

Компания LifeSpan Vision Ventures объявила об инвестиции в компанию Matter Bio, холдинговую компанию в сфере долголетия, специализирующуюся на вопросах сохранения целостности генома. В основе философии компании лежит то, что по мере старения геном человека постоянно повреждается экзогенными и эндогенными факторами. Иногда ошибки упускаются или встраиваются в ДНК в форме мутаций, структурных вариаций, эпигенетического дрейфа и других типов потери информации. Компания Matter Bio собрала коллектив ученых и руководителей мирового класса, чтобы разработать средства, помогающие противостоять этой потере критически важной информации генома. Для достижения этого компания приняла веерную модель для разработки нескольких научных прорывов, каждый из которых направлен на устранение критических точек потери информации. На сегодняшний день Matter Bio управляет тремя компаниями, и дополнительные возможности находятся на стадии развития.

LifeSpan Vision Ventures Invests in Matter Bio

«Компания Matter Bio продолжает реализацию своих коммерческих, клинических и исследовательских программ, и средства от инвестиции Lifespan Vision Venture поддержат расширение портфеля компании в направлении ее ключевых научных и коммерческих вех», — сказал Крис Брэдли (Chris Bradley), генеральный директор Matter Bio.

Компания Matter Bio предполагает начать клинические испытания в рамках одной из своих программ в следующие 12 месяцев, а также масштабировать уже приносящую доход программу в области одномолекулярного секвенсирования мутаций.

Доктор Джордан Б. Бартон (Jordan B. Burton), научный аналитик LifeSpan Vision Ventures, заявил: «Наши инвестиции в компанию Matter Bio способствуют реализации нашей миссии по поддержке компаний, приверженных продлению долголетия и замедлению основных факторов старения. Бизнес-модель этой компании приносит нам научные экспертные знания, эффективность и масштаб, необходимые нам для реализации миссии количественной оценки повреждений ДНК и обращения их вспять для предотвращения старческих заболеваний и увеличения продолжительности здоровой жизни. Мы с интересом ждем работы с таким талантливым коллективом первопроходцев в области генома и возможности увидеть, как эта компания сможет увеличить продолжительность здоровой жизни за счет противодействия потере критически важной информации генома».