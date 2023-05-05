Lockton объявляет о приобретении THB Brazil

Lockton, крупнейшая в мире независимая страховая, брокерская и консалтинговая компания, объявляет сегодня о приобретении THB Brazil у компании Amwins, крупнейшего независимого оптового дистрибьютора специализированных страховых продуктов в США.

Сочетание двух лидеров на бразильском рынке страховых и кадровых решений обеспечит масштабируемость и прибыльный рост, а также доступ к еще более богатому комплексу инновационных решений для клиентов обеих компаний.

По завершении сделки Эдуардо Лусена, главный исполнительный директор THB Brazil, возьмет на себя новые обязанности заместителя главного исполнительного директора Lockton в Бразилии. Другие руководители THB также присоединятся к руководству объединенной компании. Условия сделки не раскрывались.

«Мы рады началу новой эры для Lockton в Бразилии», — заявил главный исполнительный директор Lockton в Бразилии, Хосе Отавио Сампайо. «В последние годы Lockton и THB, как отдельные структуры, продемонстрировали исключительные результаты. Наша совместная работа сделает нас только лучше, позволит нам развивать более значимые и долгосрочные отношения с нашими клиентами, страховщиками и перестраховщиками, предоставлять возможности для развития наших сотрудников и достичь нашей цели — удвоить размер компании в течение следующих трех лет».

Приобретение THB последовало за другими недавними инвестициями Lockton, направленными на расширение деятельности в Бразилии. В последние годы брокер уделяет особое внимание привлечению и удержанию лучших в отрасли специалистов в рамках своих групп по управлению рисками, кадровым решениям и перестрахованию. Присоединение THB еще больше укрепляет коммерческую команду Lockton, расширяет ее возможности в Бразилии и открывает новые возможности для продаж и разработки продуктов.

«Ожидается, что бразильский сектор страхования будет расти в 2023 году и далее, и сохранение конкурентоспособности требует от нас постоянной адаптации и инноваций для удовлетворения потребностей наших клиентов», — заявил Эдуардо Лусена, главный исполнительный директор THB Brazil. «Мы рады объединить усилия с Lockton и стать частью ее независимой, клиентоориентированной культуры».