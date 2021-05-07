LongeVC совместно с Рустамом Гильфановым реализуют акселерационную программу, нацеленную на развитие стартапов

LongeVC – это инвестиционная группа. Она поддерживается одним из самых популярных в индустрии долголетия консультативным советом и запускает акселерационную программу, для реализации которой открыт поиск специалистов высокого уровня в биотехнологической отрасли. Главной задачей является формирование подготовленных стартап-команд, которые бы решали определенные вопросы в вышеупомянутой отрасли. Все желающие поучаствовать в программе, могут подавать свои заявки.

«Подход к созданию программы абсолютно новый, основанный на создании собственного акселератора. Эта методика не использовалась ранее в практике индустрии венчурного капитала. Поэтому LongeVC делает упор на то, чтобы самостоятельно определять перспективные вертикали. Также мы, как венчурный фонд, заинтересованы в привлечении профессионалов, которые готовы с нами сотрудничать. Мы нацелены на создание сильной группы специалистов, оказание необходимой помощи и добавление новых компетенций», – прокомментировал Сергей Якимов – один из партнеров LongeVC.

Для участия в акселерационной программе нужно подтвердить свои знания и опыт, заполнив веб-форму на сайт (https://longevc.com/#acceleration). Подавать заявку могут не только кандидаты, имеющие за плечами богатый опыт, поскольку сотрудники будут формировать команды, набирая участников с разным уровнем подготовки.

«Мы считаем, что наша программа вполне сможет совершить прорыв в сфере долголетия. Компания LongeVC уже не раз доказывала свой высокий уровень профессионализма в технологической области. Мы уверены, что группы из высококлассных специалистов могут создать не только действительно качественный, но и новаторский продукт. Тем самым мы призываем учредителей с образованием в сфере биотехнологий также оставлять заявки, связываться с нами для обсуждения идей и направлений развития в этой области», – говорит Якимов.

Кроме того LongeVC не останавливает поиск стартапов в индустрии долголетия на ранних стадиях зарождения идеи проекта, поэтому рассматриваться в качестве участников будут команды и концепции MVP, которые остро нуждаются в финансовой составляющей для продуктивной работы. Фонд готов инвестировать в такого рода проекты и помогать развивать это направление.

«Развитие новых направлений в области биотехнологий не стоит на месте, но зачастую останавливается на этапе идеи. Даже самые перспективные проекты не могут быть реализованы, так как они не обеспечены достаточным уровнем финансовой поддержки. Мы готовы оказать содействие для таких проектных групп. Также для эффективного взаимодействия нужны программы-ускорители. Мы нацелены на вливание капитала в сферу искусственного интеллекта в области медицины: для открытия лекарств, диагностики заболеваний. В этой сфере чрезвычайно важно обеспечить доступ научным специалистам к высококачественным материалам и высокоточному оборудованию, чтобы обеспечить развитие технологий и не допустить отставание рынка», – заявил меценат и инвестор – Рустам Гильфанов.

Сумма денег, которая на данный момент находится в фонде венчурного капитала LongeVC, равна 35 млн. евро. Фонд выделяет для себя в первую очередь поддержку компаний, находящихся на этапе формирования глобальной цели проекта. LongeVC в основном нацелен на развитие компаний, которые развиваются в области биотехнологий и долголетия. Высококвалифицированные специалисты уже присоединились к команде и готовы проконсультировать новые кадры. LongeVC сотрудничает с одним из самых известных ученых-геронтологов из Кембриджского университета, автором более 290 публикаций – Обри Де Греем, основателем Deep Longevity, Inc. и адъюнкт-профессором Института Бака по исследованию старения, доктором философии – Алексом Жаворонковым, а также другими именитыми специалистами.

О компании LongeVC

LongeVC – инвестиционная группа, которая осуществляет содействие и оказывает финансовую поддержку компаниям на начальных этапах развития в сфере биотехнологий и долголетия. На данный момент в инвестиционном портфеле фонда числятся: Insilico Medicine, Basepaws, Longenesis.

Недавно стало известно, что компания LongeVC сформировали первый инвестиционный фонд на ранней стадии, который ориентирован на работу в сфере биотехнологий и нацелен на развитие перспективных проектов. Фонд реализует акселерационную программу при поддержке самого известного консультативного совета в индустрии долголетия.