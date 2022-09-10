Лучшие из лучших: легендарные команды CS:GO

За десятилетнюю историю у CS:GO было много взлетов и падений, она прошла путь от непризнанной игры до самого популярного киберспортивного чемпионата в мире. Сегодня мы вспомним самые лучшие команды за всю историю шутера (на основе данных БК «1xСтавка»).

NAVI

Парень, а кто ты без этого костюма? Ветеран, герой, звезда и просто красавчик. Профессиональная команда, основанная в 2009 году впервые в истории мирового киберспорта выиграла три главных турнира за один год — Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup и World Cyber Games 2010. В 2018 году им не удалось стать первыми, но зато становились вторыми и третьими на турнирах мирового масштаба. А вот в 2021 году им удалось подобрать идеальный состав, который смог выиграть на мейджоре, параллельно забрав еще несколько топ-турниров от ESL и Blast.

Faze

Игроки этого сезона хороши сами по себе, но вместе они усиливают таланты друг друга и становясь абсолютно непобедимыми, поэтому в этом году команда ожидаемо станет лучшей. Используйте этот прогноз с умом и попробуйте заработать, сделав ставку у одного из надежных букмекеров, например, 1xСтавка. Faze уже победили во всех важных чемпионатах и им нужно выиграть всего один турнир, чтобы получить миллион долларов золотыми слитками за Intel Grand Slam. Напомним, что раньше это удавалось только трем командам: Astralis, Liquid, Natus Vincere.

Liquid

Кстати о Liquid. Команда, чья история похожа на комету: коротко, но ярко. За 4 месяца существования она выиграла все и вся, прервала победную эру Astralis и получила свой миллион долларов золотом. Достойный вклад в историю мирового киберспорта.

Virtus.pro

Блистающая в 2014-2018 году команда из возрастных игроков из Польши победили на домашнем турнире в Катовице и три года держалась в топ-7 сильнейших команд мира. Но проблемы пришли откуда не ждали: из-за многочисленных ошибок менеджмента команда разругалась между собой, а игроки так и не смогли добиться успеха по отдельности.

Fnatic

Заполучив первый мейджор в истории игры, шведы выиграли еще в 2 супертурнирах и продолжали держаться на высшем уровне почти 5 лет подряд. Но, как и в случае с Virtus.pro, ряд ошибок организаторов повлек потерю сильнейшего состава команды. Сейчас Fnatic выиграть мэйджор не под силу, но в 2022 году она блистательно обыграла соперника в финале и выиграла Blast.

Astralis

Действительно лучшие из лучших, великие и неповторимые датчане! Четыре (три из которых подряд) мейджора, победа на Intel Grand Slam, 121 неделя на вершине мирового рейтинга. Astralis первая, и единственная команда по CS:GO, которая добилась таких успехов! После многочисленных перестановок в составе в 2020 команда выиграла три топовых турнира, но после резкого спада в 2021 снайпер dev1ce принял решение уйти из команды в конкурирующую NiP. Этот трансфер стал одним из самых громких за всю историю киберспорта, после которого команда пока так и не оправилась.