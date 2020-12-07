Лучшие медицинские работники получат поддержку от компании СУЭК

АО «СУЭК» Андрея Мельниченко окажет финансовую поддержку лучшим отечественным врачам и медицинским работникам. Для этого силами созданного ею Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» на территориях присутствия угольной компании был осуществлен запуск Межрегионального конкурса «Земский доктор». Местным жителям предлагается самим определить, какие врачи и медработники больниц достойны финансового вознаграждения от АО «СУЭК». В рамках первого тура состязания люди предложили к поощрению терапевтов и педиатров, которые вели борьбу с коронавирусом, что называется, на передовой. Отдельно люди выделяли медсестер, работающих в ковидных бригадах.

Сообщается, что по итогам первого этапа конкурса в каждом из принимающих в нем участие городов будут определены лидеры — по 15 декабря их имена будут вынесены на открытое народное голосование на сайте fond.suek.ru. В каждом участвующем в состязании регионе назовут победителя, обладателей второго и третьего места.