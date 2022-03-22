Лучшие учителя Кубани получат премию 200 тысяч рублей

По итогам профессионального конкурса педагогов, лучшие учителя Краснодарского края, ставшие лауреатами, получат специальную премию в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской администрации. Заявку на участие в конкурсе могут подать педагоги со стажем работы не менее трех лет и учебной еженедельной нагрузкой от 18 часов. Заявки жюри конкурса будет принимать до 22 апреля 2022 года.

Немаловажным условием конкурса является то, что учитель-лауреат сможет повторно продемонстрировать свои навыки не ранее чем через пять лет. Таким образом, в регионе ежегодно будет определяться новый ведущий педагог по той либо иной дисциплине. Претенденты на премию могут подать заявки на интернет-портале Института развития образования Краснодарского края.

Конкурсная комиссия приступает к выполнению своих обязанностей уже 25 марта. Очный и заочный этапы отбора будут проходить до 20 мая. После этого в жюри определят рейтинг участников, а на его основе сформируют перечень ведущих педагогов. Профессиональный конкурс учителей проводится в Краснодарском крае с 2006 года. За это время лауреатами турнира стали свыше 2 тыс. педагогов.

Источник фото: kuban.kp.ru