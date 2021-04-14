Лучший педагог-психолог будет определен в Москве

Столица будет представлена на Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021» победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Москвы – 2021». По словам начальника Отдела взаимодействия с образовательными организациями московского ГППЦ Анастасии Кузнецовой, соревнования начались в эти дни, они помогут участникам с достижением новых точек роста. В их рамках можно будет обменяться полезным опытом, перенять эффективные профессиональные наработки.

Следует добавить, что организатором конкурса «Педагог-психолог Москвы – 2021» является столичный Департамент образования и науки, соревнования пройдут в три этапа. До тридцатого апреля участники должны написать эссе о стандартах и перспективах профессии педагога-психолога. Кроме того, в формате видеомонолога им необходимо рассказать о своем профессиональном потенциале.