Лучший педагог-психолог будет определен в Москве

Москва
14 апреля 2021

Столица будет представлена на Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России – 2021» победителем конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Москвы – 2021». По словам начальника Отдела взаимодействия с образовательными организациями московского ГППЦ Анастасии Кузнецовой, соревнования начались в эти дни, они помогут участникам с достижением новых точек роста. В их рамках можно будет обменяться полезным опытом, перенять эффективные профессиональные наработки.

Следует добавить, что организатором конкурса «Педагог-психолог Москвы – 2021» является столичный Департамент образования и науки, соревнования пройдут в три этапа. До тридцатого апреля участники должны написать эссе о стандартах и перспективах профессии педагога-психолога. Кроме того, в формате видеомонолога им необходимо рассказать о своем профессиональном потенциале.

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