Lucid и Aston Martin заключили стратегическое технологическое партнерство

Компания Lucid Group, Inc., которая устанавливает новые стандарты в сфере роскошных электромобилей с помощью модели Lucid Air и получила награду «Люксовый автомобиль 2023 года», сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о создании долгосрочного стратегического технологического партнерства с компанией Aston Martin, которое ускорит реализацию стратегии в области создания высокопроизводительных электромобилей и долгосрочный рост культового британского бренда.

Данное сотрудничество, являющееся первым в своем роде для компании Lucid, предоставит Aston Martin доступ к ведущей в мире технологии электрических силовых агрегатов, которая разрабатывается и производится исключительно компанией Lucid, для обеспечения электропитания будущих электромобилей Aston Martin, работающих на аккумуляторных батареях. Кроме того, это соглашение обеспечит Aston Martin техническую поддержку со стороны Lucid в интеграции ее запатентованной технологии в специально разработанную компанией Aston Martin совершенно новую платформу для электромобилей, а также поставку компонентов Lucid.

«Данное партнерство станет знаменательным сотрудничеством между компанией Lucid с самыми лучшими инновациями и технологиями Кремниевой долины, и компанией Aston Martin, легендарной маркой с богатой историей, которая включает победы в гонках Ле-Мана и текущие успехи в Формуле-1, — заявил Питер Роулинсон (Peter Rawlinson), генеральный директор и главный технический директор компании Lucid. — В соответствии со своей стратегией Aston Martin выбрала компанию Lucid, осознавая огромные преимущества внедрения передовых в мире технологий электрических силовых агрегатов, примером которых является прорывной запас хода модели Lucid Air Grand Touring в 830 км по оценке EPA».

«Соглашение о поставках с Lucid меняет правила игры для будущего роста компании Aston Martin в сфере производства электромобилей, — заявил Лоуренс Стролл (Lawrence Stroll), исполняющий обязанности председателя компании Aston Martin. — Исходя из нашей стратегии и требований, мы выбрали компанию Lucid, получив доступ к самым высокопроизводительным и инновационным технологиям в отрасли для наших будущих продуктов в сфере электромобилей, работающих на аккумуляторных батареях».

Lucid была выбрана компанией Aston Martin на конкурсной основе и будет предоставлять передовые технологии электрических силовых агрегатов, в том числе сверхвысокопроизводительный двухмоторный привод, знаменитую аккумуляторную технологию и революционное зарядное устройство Wunderbox. Невероятная мощность двухмоторного заднего привода в сочетании с векторизацией крутящего момента расширяет возможности автомобиля по сравнению с теми, которые достижимы с пассивной системой полного привода. Эти технически инновационные электродвигатели включают в себя разработанные компанией Lucid системы микроструйного охлаждения статора и волновой обмотки, новую технологию теплообменника и повышенный расход охлаждающей жидкости, а также сопутствующую аккумуляторную систему, которая также модернизирована для повышенной мощности и более точного температурного контроля.

В целом в данном соглашении подчеркивается стремление Lucid предоставить Aston Martin доступ к самым лучшим из имеющихся технологий для продвижения компании к ее цели, заключающейся в выпуске первой полностью электрической модели Aston Martin в 2025 году, и для поддержки более масштабной стратегии устойчивого развития бренда Racing. Green . Это соглашение также знаменует собой первое подобное сотрудничество технологического подразделения Lucid с производителем автомобилей, в рамках которого расширяется сфера применения продуктов компании и прокладывается путь для более широкого применения революционной технологии электрических силовых агрегатов компании в будущем. Ранее в этом году компания Lucid представила модификацию своего мощного электропривода, специально разработанного для использования в автоспорте.

Начало сотрудничества зависит от одобрения акционеров Aston Martin, получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих органов, а также других обычных условий.