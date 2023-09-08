LyondellBasell в списке лучших компаний для работы 2023-2024 от U.S. News World Report

Компания LyondellBasell объявила о том, что она названа одной из Лучших компаний для работы в рейтинге U.S. News & World Report2023-2024. Наряду с 200 компаниями, LyondellBasell была оценена на основании того, насколько она соответствует ожиданиям соискателей при поиске рабочих мест, которые отвечают их потребностям.

«Мы считаем, что сотрудники, наделенные полномочиями, вносят значительный вклад в нашу работу, что выделяет нас на фоне других компаний. И признание U.S. News & World Report отражает прогресс, которого мы добились в создании культуры, в которой развивается каждый, – заявила исполнительный вице-президент по персоналу и культуре компании LyondellBasell Триша Конли (Trisha Conley). – Это подтверждает, что инвестирование в персонал – не только правильное решение, но и стратегическое движение вперед, и для нас большая честь называться одной из лучших компаний для работы. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание развитию и благополучию наших сотрудников, поддерживая при этом превосходный инновационный коллективный рабочий процесс».

В первом списке компании оценивались по тому, насколько они соответствуют ожиданиям работников, с учетом таких показателей, как качество оплаты труда и льготы, баланс между работой и личной жизнью и гибкость, стабильность работы и компании, физический и психологический комфорт, чувство принадлежности и уважение, а также возможности карьерного роста и профессионального развития.

«Выбор компании для работы – это очень важное решение. И соискатели должны учитывать множество факторов во время принятия таких решений, – заявил старший редактор отдела консультаций для потребителей U.S. News Антонио Барбера (Antonio Barbera). – В список 2023-2024 вошли компании, получившие наивысшие оценки по целому ряду показателей, которые способствуют созданию благоприятной рабочей среды и повышению качества работы сотрудников».

При оценке лучших компаний для работы U.S. News рассматривали только компании, входящие в рейтинг Russell 1000 по состоянию на июнь 2022 года и имевшие более 75 отзывов на сайте Glassdoor в 2022 году. Методика, разработанная при поддержке группы из шести экспертов, также учитывает данные, включая настроения сотрудников, полученные от партнеров U.S. News — Revelio Labs и ESG Book.