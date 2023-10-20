Лю Чжэньюнь посетил Nicosia Book Fest 2023 и представил свои последние переведенные романы

Книжную ярмарку Nicosia Book Fest 2023, самое престижное литературное мероприятие Кипра, на котором Китай представлен в качестве почетной страны, посетил один из самых известных и влиятельных авторов современной китайской литературы, Лю Чжэньюнь (Liu Zhenyun), представив свои переведенные работы и поделившись своими идеями, лежащими в основе произведений, в которых переплетаются трагедии и комедии обычных, но уникальных людей.

Some of the Translated Works of Liu Zhenyun.

В рамках темы «Разделение гор и морей, воссоединение смехом и слезами» на посвященное работам Лю Чженьюня мероприятие, проводимое компанией China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. на 8-й книжной ярмарке Nicosia Book Fest, были приглашены профессор д-р Костас Гаулиамос (Kostas Gouliamos), заместитель президента исследовательского института Prometheus Research Institute, рядовой член Европейской академии науки и искусства, бывший ректор Европейского университета Кипра, и Чао ли (Cao Li), китайский директор Института Конфуция при Университете Кипра, в качестве специально приглашенных гостей, которые представили исключительный вклад автора в литературу и отметили его заставляющие задуматься работы, оказавшие сильнейшее влияние на глобальную литературу.

Мощное повествование литературного гиганта, чьи рассказы и романы признаны классикой современной литературы Китая, преодолевает границы и улавливает суть гуманизма, очаровывая читателей всего мира уникальной смесью юмора, философии и пронзительных заявлений.

Центральное место занимает шедевр Лю Чженьюня «Один день что три осени», в котором представлена жизнь отца и сына, чей опыт характеризуется бесконечным путешествием, в ходе которого они сталкиваются с самыми разными людьми, наблюдая, чувствуя и испытывая сладкогорькое ощущение, определяющее существование человека. В этой книге исследуются взаимосвязи между юмором, нацией и сообществом и раскрывается жестокий характер шуток о простых людях, которые не могут убежать и терпят абсурдность жизни, смеясь над нею.

Передавая свои мысли о книге, он сказал: «Это книга, в которой исследуются связи между шуткой и человеком. Некоторые люди приходят к выводу, что все их существование сводится к шуткам, когда размышляют над своим жизненным путем. Но существует уникальный человек, который ищет шутки в мечтах других. Преодолевая этот путь, он в итоге становится бессмертным, способным прожить три тысячи лет».

«Это самая потрясающая книжная ярмарка Nicosia Book Fest из всех, на каких я был. Мы вели дискуссии, вращавшиеся вокруг взаимного изучения цивилизациями друг друга, подчеркивая, что язык является основой культурных обменов. Для укрепления связей между нациями мы стремимся стимулировать изучение китайского языка, чтобы раскрыть понимание китайской культуры, позволяющее большему числу людей насладиться такими работами, как созданные Лю Чжэньюнем. Мы также пригласили издателей, чтобы они подумали над возможностью включения отрывков из его книг в учебники, предоставив больше учебных материалов, которые помогут людям научиться читать, писать и говорить на китайском языке, который служит шлюзом к пониманию китайской культуры», — сказал Чао Ли.

На этом мероприятии профессор д-р Костас Гаулиамос заявил, что с нетерпением ждет, когда работа Лю будет опубликована на греческом языке. Он прокомментировал проницательный и завораживающий стиль письма Лю Чжэньюня, глубоко резонирующий с читателями из всех слоев общества во всем мире.

Литературная карьера Лю Чэеньюня охватывает несколько десятилетий и включает ряд очень хорошо принятых критиками работ, в том числе «Тофу», «Колледж», «Офис», «Чиновники», «Новобранцы» и «Вспоминая 1942». Более поздние романы, например «Мобильник», «Повар, мошенник и магнат недвижимости», «Чепуха», «С кем-то поговорить», «Я не убивала моего мужа», «Странная парочка» и «Один день что три осени» заслужили похвалу как литературных критиков, так и преданных читателей по всему миру. В числе полученных автором наград престижный литературный приз Китая Mao Dun Literature Prize 2011 года и французский орден Искусств и литературы, которым он был награжден в 2018 году.

Работы Лю Чжэньюня заинтересовали читателей на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, португальском, шведском, нидерландском, русском, чешском, венгерском, румынском, сербском, арабском, турецком, японском, корейском, вьетнамском, тайском, казахском, уйгурском языках, иврите, фарси и многих других языках. На сегодняшний день только в Китае было продано 15 млн экземпляров книг Лю Чжэньюня и многочисленные адаптации были экранизированы.