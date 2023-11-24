Любителей тенниса на турнире «Кожаная Кепка» приветствует Фонд Юрия Лужкова

На турнире «Кожаная Кепка» Фонд Юрия Лужкова приветствует любителей большого тенниса. Фонд проводит соревнования в парном разряде 9 декабря 2023 года одновременно на шести кортах в Лужниках совместно со спортивным клубом «Мультиспорт» и при поддержке производителя экологических продуктов Vimavita и конного завода «Веедерн».

Своему появлению турнир «Кожаная Кепка» обязан Юрию Лужкову и его любимому головному убору, в честь которого состязания и получили свое название. Являясь мэром Москвы, именно Юрий Лужков организовал соревнования по большому теннису среди сотрудников столичной мэрии в конце 1990-х годов с целью повышения внимания к этому виду спорта и физической культуре в целом. Позже в турнире, быстро ставшим популярным, начали участвовать крупные бизнесмены и политики, звезды шоу-бизнеса, члены правительства Москвы. Символическая кепка вручалась победителям как главный приз.

Возрождение турнира по инициативе Фонда Юрия Лужкова, организовавшего состязания в честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, произошло в 2021 году. Став традиционным, турнир пройдет в 2023 году в третий раз при участии известных спортсменов, культурных деятелей и предпринимателей, многие из которых прежде уже участвовали в соревнованиях «Кожаная Кепка». Как действующим российским теннисистам, так и легендам мирового тенниса, в свое время побеждавшим в «Кубке Кремля» и получавшим награды из рук Юрия Михайловича, отводится роль почетных гостей турнира.

Вдова Юрия Лужкова, председатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина заявила: ей очень приятно, что турнир «Кожаная Кепка» проводится уже в третий раз, и коллегами, друзьями, соратниками Юрия Михайловича и просто любителями этой игры поддерживается память о страстном увлечении большим теннисом Юрия Лужкова. Фонд Юрия Лужкова продолжает содействовать в качестве организатора и партнера проведению различных любительских и юношеских соревнований по теннису, сообщила она. Кроме того, Фондом Юрия Лужкова проводится на благо москвичей и россиян множество иных проектов в сфере образования и культуры, что всегда Юрию Михайловичу было близко и дорого.

Фотография: Турнир «Кожаная Кепка», 2022