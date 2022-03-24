Праздники, которые мы заслужили — нужен ли нам День счастья, Праздник огурца и День рождения калош? О важности и особой энергетике праздничных дней рассуждала в «Литературной газете» Евдокия Лучезарнова. Член Союза писателей России считает, что праздники играют особую роль в нашей жизни и они необходимы. Особенно энергетически сильные — такие, как свадьба, День рождения, смена года. И при этом никто не запрещает создавать свои праздники, особенно если они находят отклик в сердцах других людей. Евдокия любит устраивать необычные праздники, балы и особые встречи, чтобы пришедшие смогли получить наслаждение общением и продемонстрировать свои наряды. Среди её особых дней — Праздник самой длинной ночи в декабре, на который приходят друзья в необычных костюмах, символизирующих астрологическое событие. «Любой праздник — это концентрация времени», — говорит Евдокия Лучезарнова. Главное — решить, на какой из многочисленных праздников вы готовы потратить этот ценный ресурс, чтобы получить радость.