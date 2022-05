М-eat by Khabib ищет партнеров для расширения сети

Стритфуд-сеть М-eat by Khabib приглашает к сотрудничеству партнеров-франчайзи, которые готовы развивать бренд в России и странах СНГ. На выбор предлагается несколько форматов торговых объектов: первая линия, фуд-корт, киоск, остров, точка на автозаправочной станции. Минимальные инвестиции в покупку франшизы — от $58 000. Предполагаемая прибыльность — от $2000-3500 в месяц в зависимости от формата. Полная окупаемость — от 18 месяцев.

С первым франчайзи в Москве уже запланировано открытие двух объектов в формате фуд-корта: в ТЦ «‎Охотный ряд» и агрокластере «‎Фуд Сити». Кроме того, компания заключила договор мастер-франшизы об открытии более 200 ресторанов в Казахстане.

«Мы ищем амбициозных партнёров-франчайзи, готовых начать развивать стритфуд-сеть М-eat by Khabib в Москве и Московской области — а также тех, кто готов развиваться вместе с нами в своих городах. В первую очередь рассматриваем города-миллионники в пределах Центрального федерального округа и граничащих с ним округов, а также весь Северный Кавказ. Готовы обсуждать и продажу мастер-франшизы в страны СНГ», — заявили в компании.

М-eat by Khabib — бренд российского чемпиона смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова. Это монопродуктовый стритфуд, где гостям предлагают «БРЭД М-ЕАТ» — кусочки томлёного мяса в хрустящей булочке с соусом и топингами. «БРЭД М-ЕАТ» — сертифицированный и запатентованный продукт.

Первый ресторан открылся три с половиной месяца назад и уже через месяц работы вышел в прибыль в соответствии с финансовым планом. 20 апреля в «Башне Федерации» Москва-Сити открылась третья торговая точка сети.

В мае и июне откроются еще пять ресторанов собственной розничной сети в разных частях Москвы: на мосту железнодорожного вокзала в Мытищах, в «Депо» на Лесной, в ЦДМ на Лубянке, а также в торговых центрах «‎Европейский» и «‎Щёлковский».

«Пока западные QSR-компании снижают инвестиции и приостанавливают работу в России, M-eat by Khabib развивает российский рынок быстрого питания и заменяет ушедшие с рынка бренды, способствуя развитию внутренней экономики, — заявили представители М-eat by Khabib.



М-eat by Khabib — это первая стритфуд-франшиза полного цикла от Хабиба Нурмагомедова. Торговая марка М-eat by Khabib входит в группу компаний M-eat Group. M-eat Group сегодня — это:

— Консалтинговая управляющая компания;

— Собственная розничная сеть;

— Собственное производство;

— Дистрибуция оборудования;

— Колл-центр;

— Операционная система ERP/CRM;

— Система распределительных центров с выстроенной логистикой.

Обсудить сотрудничество и получить больше информации о форматах франшизы можно на сайте https://m-eatfranchising.com