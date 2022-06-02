MA’ADEN и GlassPoint подписали соглашение о строительстве паровой солнечной электростанции

MA’ADEN и GlassPoint подписали меморандум о взаимопонимании касательно строительства крупнейшей в мире паровой солнечной электростанции

Ведущая горнодобывающая компания Саудовской Аравии MA’ADEN подписала меморандум о взаимопонимании в целях содействия разработке плана строительства первого в Королевстве проекта выработки пара с использованием солнечной энергии для декарбонизации завода по производству глинозема

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 2 июня 2022 г. /PRNewswire/ — Компания Saudi Arabian Mining Company (MA’ADEN), являющаяся лидером горнодобывающей промышленности Саудовской Аравии и одной из наиболее быстрорастущих горнодобывающих компаний в мире, и компания GlassPoint, лидер в области выработки пара для промышленных целей с использованием солнечной энергии, заключили меморандум о взаимопонимании касательно строительства крупнейшей в мире солнечной тепловой электростанции на глиноземном заводе MA’ADEN. По завершении строительства эта солнечная паровая установка мощностью 1500 МВт поможет компании MA’ADEN достичь целей в области устойчивого развития, обеспечив сокращение углеродных выбросов более чем на 600 000 тонн в год. Это позволит сократить углеродный след глиноземного завода MA’ADEN более чем на 50%, а также уменьшить общий углеродный след компании на 4%.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в штаб-квартире MA’ADEN в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) старшим вице-президентом MA’ADEN по производству алюминия Риядом Аль-Нассаром и генеральным директором и основателем компании GlassPoint Родом Макгрегором (Rod MacGregor) в присутствии генерального директора MA’ADEN Роберта Уилта (Robert Wilt) и генерального директора GlassPoint Джейкоба Дрейера (Jacob Drejer).

Глава компании MA’ADEN Роберт Уилт заявил следующее: «Являясь третьей опорой саудовской экономики, мы стремимся стать примером для подражания в сфере ESG в Королевстве. Это важное событие значительно сократит наш углеродный след и приблизит нас к выполнению нашего мандата по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Мир движется в сторону того, чтобы сделать производство алюминия экологически чистым, и компания MA’ADEN намеревается стать проводником этого переходного процесса».

Рияд Аль-Нассар, старший вице-президент MA’ADEN по производству алюминия, заявил следующее: «Предлагаемая новая солнечная тепловая электростанция под названием MA’ADEN Solar 1 будет располагаться в Рас-эль-Xайре (Королевство Саудовская Аравия) и будет использовать энергию солнца для выработки пара. Этот пар будет использоваться для извлечения глинозема из бокситовой руды. Глинозем является ключевым сырьем для выплавки алюминия, который является одним из важнейших в мире металлов для многих отраслей мировой промышленности с прицелом на будущее, в котором вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития будет уделяться первоочередное внимание».

«Компания MA’ADEN лидирует на пути к крупномасштабному сокращению промышленных выбросов CO2 за счет замены ископаемых видов топлива на солнечную энергию для выработки тепла. Это сооружение станет крупнейшей в мире промышленной солнечной паровой станцией и первой такой станцией как в Саудовской Аравии, так и в цепи поставок алюминиевой промышленности, — заявил глава и основатель компании GlassPoint Род Макгрегор. — С подписанием этого меморандума о взаимопонимании GlassPoint вступает в новую фазу роста, помогая снизить выбросы CO2 в целом ряде отраслей, стремящихся сократить свой углеродный след».

В рамках этого соглашения компании MA’ADEN и GlassPoint будут совместно разрабатывать более экологичный способ производства алюминия, который является важнейшим металлом для многих отраслей мировой промышленности и перехода к альтернативным источникам энергии. Меморандум также отражает возрождение компании GlassPoint в качестве одного из лидеров в области выработки промышленного тепла с использованием солнечной энергии.

Будучи международным поставщиком энергоносителей, Саудовская Аравия при этом привержена борьбе с изменением климата. Королевство представило инициативу Saudi Green Initiative (SGI), призванную помочь стране стать одним из международных лидеров в области устойчивого развития. В прошлом году в рамках первой фазы SGI было представлено более 60 инициатив на общую сумму 700 млрд саудовских риялов (186 млрд долл. США), направленных на ускорение развития экологически чистой экономики в Саудовской Аравии и за ее пределами.

Информация о компании GlassPoint

GlassPoint способствует снижению выбросов CO2 в процессе производства материалов, необходимых для перехода к чистой энергии, внося существенный вклад борьбу с изменением климата. Компания строит, владеет и управляет крупномасштабными объектами в сфере выработки пара с использованием солнечной энергии для сокращения углеродных выбросов в таких плохо приспособленных к энергопереходу отраслях как горнодобывающая промышленность и металлургия, производство химикатов, строительных материалов, опреснение и пр. GlassPoint — единственное в мире решение, доказавшее свою эффективность в плане сокращения выбросов CO2 в результате промышленного нагрева. На долю компании приходится больше половины всех действующих в мире мощностей по выработке пара с использованием солнечной энергии. Подробная информация представлена на веб-сайте glasspoint.com.

Информация о компании MA’ADEN

Компания MA’ADEN эксплуатирует крупнейший и самый эффективный в мире вертикально интегрированный алюминиевый комплекс в Рас-эль-Xайре на восточном побережье Саудовской Аравии. Алюминиевый бизнес MA’ADEN, охватывающий все этапы (от добычи до маркетинга), включает в себя рудник Al Ba’itha и полностью интегрированные предприятия по переработке, плавке, прокатке и экспорту в Рас-эль-Xайре. Компания MA’ADEN поставляет высококачественные слитки, чушки, плиты и изделия из плоского проката клиентам по всему миру, включая международных автопроизводителей и потребительские бренды.