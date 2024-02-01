MAG объявил о старте нового проекта Keturah Швейцарии

После запуска концепции Keturah в Дубае MAG, один из ведущих застройщиков в ОАЭ, объявил о выходе на международный рынок, запустив Stabio Garden Living by Keturah, новый проект в Стабио, Швейцария, который будет реализовываться в партнерстве с A++ Group, признанным лидером в области строительства и дизайна.

Stabio Garden Living by Keturah

Оцененный в AED 781 миллион (CHF 185 миллионов), данный проект станет воплощением концепции экологичного стиля жизни Bio Living, которая привносит природу в построенную среду для улучшения физического, ментального и эмоционального здоровья жителей.

Stabio Garden Living by Keturah включает 180 резиденций в 14 зданиях, оснащенных самыми современными удобствами, включая фитнес-зону, игровую площадку для детей, коворкинговое пространство, а также зону для хранения велосипедов. Проект будет завершен к 2026 году.

Апартаменты проекта спроектированы таким образом, чтобы сочетать в себе функциональность и красоту, а также создавать исключительное жилое пространство. Уникальный и оживленный природный рай может похвастаться престижным строительным сертификатом Minergie, швейцарским стандартом в области комфорта и эффективности.

В своих комментариях Талал Моафак-аль-Гаддах (Talal Moafaq Al Gaddah), главный исполнительный директор MAG Lifestyle Development, сказал: «Мы с радостью выводим наш бренд Keturah на международный уровень в Швейцарию, запуская новый проект в партнерстве с A++ Group. Мы объединяем наш обширный опыт в области инжиниринга и недвижимости с высокими стандартами работы группы в области строительства и дизайна. Мы уверены, что данное сотрудничество принесет потрясающие результаты и инновационные решения, которые выведут стиль жизни резидентов комплекса на новый уровень и позволят по-новому переосмыслить сектор недвижимости во всем мире».

Новый проект Keturah идет вслед за открытием комплекса «The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside», который является частью девелоперских проектов Keturah Resort, Keturah Reserve и готовящегося к запуску Keturah Downtown. Все объекты находятся в Дубае.