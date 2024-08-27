Magic Lasers: задача новой программы – повысить стандарты косметологического оборудования в России

Компания Magic Lasers работает на рынке лазерных систем для косметологии, гинекологии, эстетической хирургии и лазерной эпиляции более 15 лет. За это время многие сети клиник, медицинские центры, специалисты стали лояльными клиентами бренда. Но последнее время на рынке аппаратной косметологии все чаще становится заметна тенденция выбора мастерами непроверенного оборудования без гарантии качества.

«Мы работаем в России, живём в России, получаем здесь услуги, и мы долго думали, как сделать так, чтобы индустрии красоты стала безопаснее и лучше! Чтобы сомнительные аппараты исчезали из сферы услуг, а каждый специалист мог позволить себе безопасный, эффективный и надёжный аппарат от проверенного производителя», — делится директор компании Елена Харитонова.

«Качество не должно быть роскошью!» — считает команда Magic Lasers. В августе компания запустила программу снижения цен до 20 % на все аппараты. Данная программа направлена на преобразование индустрии красоты в России. Целью кампании является развитие российского производства и дистрибуции, которое поможет уменьшить зависимость от импорта и станет способствовать развитию науки и технологий в России.

Для этого компания Magic Lasers совместно с отечественным заводом-производителем Melsytech готова инвестировать свои ресурсы в снижение стоимости аппаратов для конечного потребителя.

«Нам важно, чтобы специалисты работали на аппаратах надежного производителя с многолетним опытом и наличием регистрационного удостоверения. Мы снизили цены чтобы повысить качество и стандарты», — отмечает директор компании Елена Харитонова.