Махмуд-Али Калиматов открыл Военный учебный центр на базе ИнгГУ

В Ингушетии состоялась торжественная церемония открытия Военного учебного центра на базе Ингушского государственного университета. Участником церемонии стал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В Ингушетии состоялась торжественная церемония открытия Военного учебного центра на базе Ингушского государственного университета. Участником церемонии стал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По словам Калиматова, знание военного дела всегда считалось почетным и в Ингушетии, и в других российских регионах. Махмуд-Али Калиматов обратился к студентам и их наставникам с напутствием, пожелав им максимального высокого уровня осуществления военной подготовки для обеспечения каждого учащегося внушительным багажом необходимых умений и знаний. Он подчеркнул, что на примере СВО четко видна актуальность владения государством соответствующим запасом военно-обученного резерва.

Каждый год подготовку в центре смогут проходить свыше 100 студентов, которые будут обучаться на очной форме. При этом данное обучение пойдет в зачет срока прохождения воинской службы в рядах российской армии. Когда обучение завершится, у выпускников будет возможность получения квалификации по определенной военно-учетной специальности и воинского звания. В конце обучения курсанты станут обладателями дипломов и военных билетов.