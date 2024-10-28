Махмуд-Али Калиматов: «Проблема с водой не должна беспокоить наших граждан»

В Ингушетии на магистральном водопроводе «Сунжа – Малгобек» в ноябре запланировано начало проведения работ по замене труб на самых изношенных участках. Работы будут выполнены по инициативе Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, который дал соответствующее поручение региональному Минэнерго и ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения».

Полноценное развитие населенных пунктов не представляется возможным без стабильного и качественного водоснабжения, убежден глава региона Махмуд-Али Калиматов. Необходимо создание всех условий для полного решения проблемы с водой. Стратегическая цель заключается не просто в устранении текущих проблем, но и в обеспечении качественного водоснабжения на долгосрочную перспективу, подчеркивает Калиматов.

В данный момент проблема бесперебойного водоснабжения является наиболее актуальной для сел Пседах, Инарки и Сагопши, а также второго микрорайона Малгобека. Дело в том, что на водопроводе «Сунжа – Малгобек» часто случаются прорывы. Его протяженность превышает 120 км, из них практически полностью изношенными считаются свыше 40 км.