Макдоналдс предложил интересную идею для популяризации своих ресторанов

В Инстаграме появился профиль для обсуждения любопытной инициативы. По аналогии с обедом Happy meal в ресторанах Макдональдс предлагается комплексный заказ для леди Happy lady meal с чудесным по содержанию подарком.

На размещённых фотографиях представлены примерные макеты подарков – косметические зеркала с комплиментами в стихах на футлярах.

Восторженные комментарии пользователей Инстаграм говорят, что идея подарка нравится практически всем. Многие хотят прямо сейчас приобрести такой волшебный аксессуар.

Отличный пример лояльности в гостевом сервисе! Такую эмоциональную привязку к бренду придумали – просто космос!

Очевидно, что стихотворные комплименты оказывают благоприятное воздействие на сознание своими радостными и позитивными мотивами. Если идея действительно осуществится, то мы станем свидетелями грандиозной популяризации Макдоналдс.