Максим Сурайкин жестко прокомментировал заявление Владимира Жириновского о смене лидера КПРФ

Ранее бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о предстоящей смене руководства в КПРФ, которое произойдет уже 24 апреля, на XVIII съезде делегатов компартии в санатории «Снегири». Жириновский даже назвал вероятную кандидатуру на пост нового руководителя — Юрий Афонин, а Геннадий Зюганов, по информации Жириновского, возьмет самоотвод. «И будет новая программа построения социализма на острове Сахалин на 20 лет. Утром будет исполняться «Боже, царя храни!», в обед — «Широка страна моя родная», вечером — «Интернационал». На обед — рыба, утром — физкультура в океане», — рассуждает Жириновский.

На это едкое замечание Геннадий Зюганов назвал Владимира Вольфовича профессионалом в сочинении «всяких сказок и небылиц» и рассказал, как будет проходить съезд: делегаты избраны, «им дают наказы: кого поддержать, какие идеи продвигать, кого рекомендовать в Центральный комитет и в кандидаты руководителя. У нас же партия демократическая. Они приедут, отчитаются и тайно выберут новый состав Центрального комитета, который и будет выбирать председателя».

Политические эксперты в поспешном ответе Зюганова увидели признание, что XVIII съезд КПРФ фикция.

Никакой демократии в партии нет, — считает руководитель Центра изучения деловой и политической репутации Сергей Минаев.

«Зюганов подтвердил, что все его решения спланированы, а делегаты съезда — марионетки Геннадия Андреевича и его ближайшего окружения». Вот откуда такая уверенность Зюганова в незыблемости своего положения, тогда как со стороны раскол в партии очевиден: КПРФ покидают не только рядовые члены, но даже и руководители обкомов, — заявляет Минаев. По словам эксперта, Зюганова впервые подвело номенклатурное чутье, «Акела промахнулся».

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в своем заявлении пошел еще дальше. Он считает, политическое время истекло для обоих политиков. По словам Сурайкина, заявляя о скором уходе Геннадия Зюганова, «Владимир Жириновский произвел себе выстрел в ногу, лишний раз напомнив, что есть лидеры, которые задержались на политической арене. Возраст берет своё», — заметил Максим Сурайкин. Как считает лидер «Коммунистов России», Жириновский тоже скоро оставит пост председателя ЛДПР, что станет смертельным для партии, «построенной как персоналистский проект». Как заявил Сурайкин, после себя оба политика оставят похожее наследство — «маргинальные региональные отделения, руководящие органы которых наполнены глубоко коммерческими, а даже и околокриминальными личностями».

Источник- eg.ru