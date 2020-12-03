Мальтезе — миниатюрная порода собак, идеально подходящая для проживания в квартире

Если вы любите собак, но из-за того, что вы живете в квартире, вам не разрешается заводить большую собаку, вы можете рассмотреть миниатюрную или игрушечную породу собак, также известную как мальтийская болонка или мальтезе. Вы, должно быть, видели, как некоторых представителей этой породы собак носят ваши любимые знаменитости. Есть много причин любить их!

Еще одно преимущество болонки в том, что они не линяют. Это делает его идеальным для людей, страдающих аллергией на пыльцу и аллергией на собачую шерсть (как это часто бывает с людьми, страдающими аллергическими реакциями на пыльцу).

Мальтезе

Мальтийская собака — отличный дружелюбный компаньон для пожилых людей и семей. Они остаются достаточно маленькими, чтобы удобно разместиться у вас на коленях, куда бы вы ни пошли. Несмотря на свой благородный, элегантный внешний вид, мальтийцы удивительно подвижны, когда наступает пора двигаться.

Одна из самых маленьких собак, мальтезе обычно весят не больше 3,5 кг, что делает их удивительно простыми в обращении. Их шерсть требует определенного ухода, но гипоаллергенный мех практически не сбрасывается. Трудно отказать этим сладким глазам, но следите за их весом, так как они легко могут стать тучными при неправильной диете.

Также сейчас популярна такая порода собак, как мальтипу.

Мальтипу

Это помесь, полученная путем скрещивания мальтезе и той или миниатюрного пуделя, отсюда и название Мальтипу. Взрослый мальтипу весит около 5кг, что делает их идеальным вариантом для жителей квартир. Они красивы и дружелюбны. Известно, что они очень игривы, преданы своим хозяевам, дружелюбны, довольно терпеливы и спокойны. Однако, как и все смешанные породы, они весьма склонны к различным аллергиям и различным состояниям здоровья, поэтому вы должны убедиться, что их кормят высококачественными кормами для собак. Еще одна замечательная особенность мальтипу заключается в том, что они не линяют, что делает их идеальными людьми, страдающими астмой, и теми, у кого есть проблемы с аллергией.