«Малые города России»: Курганинск выиграл грант популярного всероссийского конкурса

В рамках проведения Всероссийского конкурса «Малые города России», 48-тысячный городок на юге Краснодарского края Курганинск смог выиграть грант в объеме 73 млн рублей. Согласно федеральному проекту, средства будут направлены на благоустройство прилегающей к курганинскому пруду территории. Эксперты отмечают, программа по обустройству пляжных зон вокруг водоема отличается грандиозным масштабом. На данном этапе рабочие расчищают берег, подготавливая его к реконструкции.

Курганинцы проявили немалый интерес к реализации проекта. Решение о благоустройстве данной территории в рамках федеральной программы было вынесено на всеобщее обсуждение, из-за чего диалог получился весьма оживленным. Это объясняется тем, что территорию местного пляжа у курганинского пруда горожане мечтают увидеть обновленной уже не первый год.

«Пока в этом месте работает не так уж и много техники – всего несколько единиц. Однако уже в ближайшее время механизированные мощности будут значительно увеличены. К марту, по плану, начнем благоустраивать береговую линию по диаметру водоема. Сам пруд находится в достаточно запущенном состоянии. В администрации города (Курганинска, прим.) рассказали, что последний раз его чистили, наверное, 20 лет назад. На данном этапе все наши силы будут брошены на вскрытие родников. Ожидаем, что придется вывести не менее 10 тысяч кубометров ила», – рассказали представители подрядчика.