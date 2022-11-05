Малый военный беспилотник-бомбардировщик будет представлен на выставке AIRSHOW CHINA 2022

На днях откроется 14-й авиасалон Airshow China. Компания LoongUAV представит несколько экономичных, эффективных и легких военных беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотник для наблюдения LOONG 4, беспилотник-бомбардировщик LOONG 5, беспилотник для наведения LOONG 1 и беспилотник-разведчик LOONG 2.

LOONG 5 Bombing Drone

В последние годы локальных войн и вооруженных конфликтов беспилотники, как новый вид боевой авиации, продемонстрировали свою боевую эффективность. Оснащение армии беспилотниками стало эффективным средством укрепления национальной оборонной мощи при меньших затратах.

Существуют различные типы военных беспилотных летательных аппаратов, которые можно разделить на разведывательные дроны, боевые ударные дроны, дроны для радиоэлектронного подавления, отвлекающие дроны, дроны-мишени, а также разведывательные и ударные дроны. По размеру дроны делятся на большие, средние, легкие, малые, а также микро-дроны. Большие БПЛА, такие как боевые ударные дроны из Китая и США, стоят очень дорого и имеют низкую боевую эффективность. Некоторые иранские БПЛА выполняют только одну функцию и не подлежат вторичному использованию. Стоимость одноразовых дронов превышает сотни тысяч долларов. Несмотря на низкую стоимость некоторых китайских беспилотников, время автономной работы у них небольшое, а сценарии применения ограничены.

Данный беспилотник имеет низкую стоимость и высокую экономическую эффективность. Он может нести шесть 60-мм или четыре 82-мм миномета. Благодаря простому модулю стоимостью менее 10 долларов, установленному на снарядах, точность бомбометания находится в пределах 3 метров, максимальное время автономной работы превышает 240 минут, а максимальная скорость полета составляет 80 км/час. Технология СВВП (вертикального взлета и посадки) используется для улучшения маневренности при развертывании и оптимизации летных характеристик. Он также имеет режим дрона-камикадзе и может находить и отслеживать динамические цели для точных ударов. Это малозаметный БПЛА, который представляет собой низколетящую и малоразмерную цель без источника тепла и с очень малой радиоотражающей поверхностью, и поэтому может эффективно избегать радиолокационного наблюдения, и его нелегко сбить. Он также имеет хорошую защиту от помех, сверхживучесть в боевых условиях и неуязвим для существующих технологий борьбы с БПЛА.

Компания LoongUAV занимается проектированием, разработкой, производством и реализацией эффективных тактических дронов, а также предлагает широкий спектр специализированных услуг поддержки. Малые военные беспилотники компании экономичны, эффективны, легковесны и способны нести большие полезные нагрузки на большие расстояния.