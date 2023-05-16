Мама остается дома: 5 неочевидных ошибок на собеседовании

Каждый из нас на первой встрече с потенциальным работодателем старается показать себя с лучшей стороны. Соответствовать дресс-коду компании, прийти в точное время, чтобы стать идеальным кандидатом. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Эксперты компании BUNDEX составили подборку правил для тех, кто хочет пройти все этапы собеседования без проблем.

Цените время

«Точность – вежливость королей». К соискателям это тоже относится. Исследования компании Glassdoor показали: 9 из 10 рекрутеров ставят под сомнение кандидатуру опоздавшего. Непунктуальные претенденты падают вниз по рейтингу потенциальных сотрудников для работодателя. Также стоит добавить, что обычно, в компаниях проводят несколько собеседований в один день. Опаздывая, вы теряете свое драгоценное время для интервью, и рискуете лишиться шанса на работу мечты. Но и бросаться в крайности – лишнее, приходите на собеседование за 10 минут до его начала. В противном случае, есть вероятность, что слишком долгое ожидание принесет лишь неудобства для вас и потенциального работодателя.

Совет:

Накануне встречи, просчитайте время на дорогу и заложите 25-30 минут на непредвиденные ситуации. Если приехали заранее – прогуляйтесь или выпейте чашку кофе и приготовьтесь к предстоящему интервью.

Либо хорошо, либо никак

Вопрос со звездочкой, либо с подвохом, на этапе которого уже можно сказать, подходит ли соискатель на должность: «Почему вы ушли с предыдущего места работы». Мы знаем, что причины бывают разные, но советуем не уводить разговор в негатив. Что бы ни произошло на самом деле, нужно, чтобы ответ на этот вопрос охарактеризовал вас как сильного специалиста. HR исследования компании Barclays LifeSkills показали, что критика прошлого места работы, говорит рекрутеру, о вашей неспособности ладить с людьми. Предпочтите яркому красноречию сдержанную коммуникацию.

Возможно, на предыдущем месте вы достигли потолка и должны двигаться дальше по карьерной лестнице. Отзывайтесь о коллективе и руководстве положительно или нейтрально и помните, что в новой компании вам еще не доверяют, поэтому все, что вы скажете – может быть использовано против вас при выборе кандидата. Однако, если тема, касающаяся прошлого места работы, никак не обходит негативные аспекты – опирайтесь на факты. Задержки зарплаты, банкротство компании или «серые» выплаты, все это является объективными фактами, которые могут послужить причиной для ухода сотрудника.

Гаджет – не лучшее решение!

Как бы вы отнеслись, если в разговоре с вами HR-менеджер постоянно отвлекается на телефон? Большинство соискателей растерялись и подумали бы, что их кандидатура совсем неинтересна. Такая же ситуация происходит, если соискатель не выпускает из рук свой гаджет. Подобные действия со стороны потенциального сотрудника могут показаться неуважительными, по отношению к рекрутеру. Конечно, век технологий, и современный человек проводит 50% времени в телефоне. Однако собеседование это одно из тех событий, когда стоит сделать исключение, поставить телефон на беззвучный режим и уделить внимание предстоящему диалогу. Опрос HR-специалистов для компании Glassdoor показал, что 78% работодателей отдают предпочтение кандидатам, которые не отвлекаются во время интервью, показывая тем самым свою высокую заинтересованность.

Не зовите группу поддержки

Мы знаем, что собеседование может быть очень волнительным, особенно, если вы идете на вакансию мечты. По данным, которые представлены доктором наук Шерри Бентон, 73% соискателей считают изменение карьеры одним из самых стрессовых событий в своей жизни. Близкие люди помогут вам справиться с волнением, но не стоит приходить на интервью с мамой, другом или собачкой. Найдите свой метод борьбы со стрессом. Для этого психологи рекомендуют мыслить позитивно: «Я – именно тот, кто нужен этой компании». Однако, вашу неуверенность часто выдает невербальный язык тела. Лучший способ избежать этого – подготовиться, узнав больше информации о компании и вакансии. Осведомлен – значит вооружен!

Встречают по одежке

Самое первое суждение о вас основывается на том, как вы выглядите. Согласно исследованиям Альберта Мейерабиана 55% внимания HR-специалиста заостряется на внешнем виде соискателя. Поэтому не спешите выбирать смелые наряды, ведь на новом месте вас совсем не знают. Уточните, есть ли дресс-код и постарайтесь ему соответствовать. В случае его отсутствия, отдайте предпочтение деловым и аккуратным образам. По итогам опроса рекрутеров для компании Superjob, выяснилось, что к настоящему времени 60% работодателей обращают внимание на внешний вид сотрудника, и лишь 3% он не важен.

Совет:

Старайтесь не перебарщивать с аксессуарами. Их отсутствие гораздо лучше переизбытка. То же самое касается пирсинга. При первой встрече с руководством, желательно убрать украшения с лица, если такое возможно.

Поиск работы — тоже работа, поэтому подходите к интервью серьезно, обращая внимание на советы экспертов. Не бойтесь пробовать себя в новых сферах и идти вверх по карьерному росту. Помните, что собеседование – это финальный шаг, к работе вашей мечты!