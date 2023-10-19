«Манчестер Сити» снизил шансы на титул в АПЛ после двух осечек кряду

Два подряд поражения в матчах Английской Премьер-лиги стоили «Манчестер Сити» потери лидерства в турнирной таблице и сомнений в защите титула от букмекерских экспертов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно начали новый сезон в АПЛ, добыв шесть побед кряду на старте, и уверенно возглавляя турнирную таблицу к концу сентября. Но в последний день первого осеннего месяца что-то пошло не так для «Горожан». Они уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в выездном поединке, а спустя неделю потерпели уже второе поражение кряду в чемпионате – на сей раз от «Арсенала» с результатом 0:1.

Как итог – «Ман Сити» спустился с первого сразу на третье место в табели о рангах Английской Премьер-лиги. А эксперты беттинг-сферы засомневались в том, что команде Гвардиолы по силам защитить титул, добытый в прошлой кампании. Хотя и все равно продолжают считать «Горожан» основными фаворитами.

Такого мнения придерживаются, в частности, и аналитики популярного букмекера Винлайн, в линии которого всегда есть актуальные котировки на итоги сезона в АПЛ. Но если раньше фанаты «Ман Сити» могли использовать свой промокод winline на сегодня для пари на завоевание золотых медалей любимой командой с вероятностью успеха в 65% шансов, то теперь этот показатель упал до отметки в 56% шансов. И тут, безусловно, свою роль сыграли упомянутые выше два подряд поражения.

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В ближайшем туре, который будет сыгран сразу же после паузы на матчи национальных сборных, «Манчестер Сити» вернется на домашний стадион и сыграет там против «Брайтона». Очень неуступчивой команды, которая по-особенному настраивается именно на матчи против грандов Премьер-лиги. И, в частности, в прошлом сезоне «Чайки» смогли «поклевать» и манкунианцев, отобрав у них два очка в домашней встрече (ничья 1:1).

Далее в расписании «Сити» в АПЛ следует еще более тяжелый поединок – дерби против «Манчестер Юнайтед» на поле соперника. А затем, после небольшой «передышки» в виде матча с аутсайдерами из «Борнмута» команде Гвардиолы предстоит поочередно сыграть против «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в чемпионате. Календарь – врагу не пожелаешь!

Поэтому не исключено, что к началу декабря «Сити» так и не удастся вернуть себе лидирующую строчку в таблице Премьер-лиги. И лишь потом, когда расписание станет полегче, «Горожане» будут наверстывать упущенное. Хотя, в любом случае, справедливость данных и других предположений будет проверена лишь на практике, то есть – на футбольных полях «старушки Англии».