«Манчестер Сити» снизил шансы на титул в АПЛ после двух осечек кряду

Спорт
19 октября 2023

Два подряд поражения в матчах Английской Премьер-лиги стоили «Манчестер Сити» потери лидерства в турнирной таблице и сомнений в защите титула от букмекерских экспертов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно начали новый сезон в АПЛ, добыв шесть побед кряду на старте, и уверенно возглавляя турнирную таблицу к концу сентября. Но в последний день первого осеннего месяца что-то пошло не так для «Горожан». Они уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в выездном поединке, а спустя неделю потерпели уже второе поражение кряду в чемпионате – на сей раз от «Арсенала» с результатом 0:1.

Как итог – «Ман Сити» спустился с первого сразу на третье место в табели о рангах Английской Премьер-лиги. А эксперты беттинг-сферы засомневались в том, что команде Гвардиолы по силам защитить титул, добытый в прошлой кампании. Хотя и все равно продолжают считать «Горожан» основными фаворитами.

Такого мнения придерживаются, в частности, и аналитики популярного букмекера Винлайн, в линии которого всегда есть актуальные котировки на итоги сезона в АПЛ. Но если раньше фанаты «Ман Сити» могли использовать свой промокод winline на сегодня для пари на завоевание золотых медалей любимой командой с вероятностью успеха в 65% шансов, то теперь этот показатель упал до отметки в 56% шансов. И тут, безусловно, свою роль сыграли упомянутые выше два подряд поражения.

Следить за дальнейшими колебаниями коэффициентов в линии на итоги сезона Английской Премьер-лиги можно с помощью удобного мобильного приложения Винлайн (https://betonmobile.kz/prilozhenie-winlayn), легко устанавливаемого на смартфоны и планшеты. А мы расскажем о том, какие ближайшие матчи ждут подопечных Хосепа Гвардиолы в календаре чемпионата, и где «Горожане» вновь могут потенциально потерять важные турнирные баллы.

В ближайшем туре, который будет сыгран сразу же после паузы на матчи национальных сборных, «Манчестер Сити» вернется на домашний стадион и сыграет там против «Брайтона». Очень неуступчивой команды, которая по-особенному настраивается именно на матчи против грандов Премьер-лиги. И, в частности, в прошлом сезоне «Чайки» смогли «поклевать» и манкунианцев, отобрав у них два очка в домашней встрече (ничья 1:1).

Далее в расписании «Сити» в АПЛ следует еще более тяжелый поединок – дерби против «Манчестер Юнайтед» на поле соперника. А затем, после небольшой «передышки» в виде матча с аутсайдерами из «Борнмута» команде Гвардиолы предстоит поочередно сыграть против «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в чемпионате. Календарь – врагу не пожелаешь!

Поэтому не исключено, что к началу декабря «Сити» так и не удастся вернуть себе лидирующую строчку в таблице Премьер-лиги. И лишь потом, когда расписание станет полегче, «Горожане» будут наверстывать упущенное. Хотя, в любом случае, справедливость данных и других предположений будет проверена лишь на практике, то есть – на футбольных полях «старушки Англии».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Использование отраслевых возможностей для достижения максимальной коммерческой ценности 5G

Мир

Emmes расширяет платформу Advantage eClinical за счет возможностей телемедицины

Общество

Приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023»

Общество

CGTN: спорт объединяет — Азиада в Ханчжоу приближает общее будущее азиатского сообщества