Марат Айдагулов о потенциале Узбекистана для российских предпринимателей

В 2022 году, на фоне глобального пересмотра международных связей, многие страны обратили особое внимание на экономический потенциал стран Азии и Востока. Россия оказалась в самом эпицентре этой тенденции, уделяя особое внимание стремительно развивающемуся сотрудничеству со странами СНГ. В своей новое статье «Узбекистан: возможности для российского бизнеса» экономист и общественный деятель Марат Айдагулов раскрывает экономический потенциал Узбекистана, обращая внимание на различные аспекты сотрудничества, выгодные для отечественных предпринимателей. Прежде всего, Айдагулов напоминает об инвестиционном потенциале Узбекистана. «По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, объем российских инвестиций в экономику Узбекистана в 2022 году вырос до 10 млрд. долларов», — пишет эксперт. На текущий момент в республике реализуются более 150 совместных с Россией проектов на сумму свыше 14 млрд. долларов.

Вложения были сделаны, в частности, в такие сферы как энергетика, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, фармацевтика и агросектор. Марат Айдагулов выделяет ряд факторов, особо влияющих на популярность республики в качестве объекта отечественный инвестиций, в числе которых крайне удачное географическое расположение Узбекистана в центре крупных региональных рынков, доступ к необходимому сырью, высокий сельскохозяйственный потенциал и развитая транспортная инфраструктура. Говоря о потенциале Узбекистана как экономического партнера, Айдагулов не забывает и про перспективу организации производства на территории республики. «Как известно, текстильная продукция из Узбекистана попадает на рынки СНГ и ЕС без пошлин или по сниженным тарифам», — пишет эксперт, отмечая, что отчасти по этой причине узбекское производство предпочитают такие бренды как O’stin, Bosco Sport или Gloria Jeans. «Предпринимателей привлекает относительная дешевизна организации всего процесса, а также доступность первоклассного сырья и трудовых ресурсов», — поясняет экономист.

Айдагулов обращает внимание на обилие рабочей силы, одним из основных источников которой является республика и для России, и для Центральной Азии. «За первое полугодие 2022 года количество трудовых мигрантов, прибывших на территорию России из республики, выросло до 2,9 миллиона человек» — пишет эксперт, предсказывая дальнейший рост этого показателя. Предполагается, что трудовые ресурсы из Узбекистана будут нужны на крупных инфраструктурных стройках и проектах по импортозамещению.

Узбекистан, таким образом, является не только важным для России рынком сбыта, но и территорией для поиска трудовых ресурсов, инвестирования, организации производства, а также международного сотрудничества в IT, науке и образовании.