Марат Айдагулов об исламском банкинге как части банковской системы Саудовской Аравии

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Саудовская Аравия: экономические и социокультурные перспективы» проанализировал потенциал исламского банкинга с точки зрения международного сотрудничества.

С нормами ислама, лежащими в основе культуры Саудовской Аравии, в частности, связаны особенности банковской системы страны, практикующий одновременно классический и так называемый «исламский банкинг», то есть, банковскую систему, базирующуюся на правилах шариата.

«Исламский банкинг построен на ряде принципов, связанных с запретом на ростовщичество в исламе, а также c запретом на ряд деятельности, например, торговлю алкоголем или табаком, развитие сферы азартных игр или производство свинины, — поясняет Марат Айдагулов. Особенности системы выражаются, в частности, в том, что финансирование тут осуществляется без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Прибыль банка, учитывая запрет на «рибу», должна быть связана с результатами деятельности, что делает банк скорее инвестором, чем кредитором. Его прибыль непосредственно зависит от успеха финансируемого проекта, — именно это подразумевает так называемый принцип разделения рисков».

Айдагулов отдельно отмечает, что среди клиентов исламского банкинга немало и не мусульман: данная система многими считается привлекательной не религиозной ориентацией как таковой, а именно идеей разделения рисков либо, например, своей стабильностью. Всё это способно привлечь россиян к подобному финансовому инструменту. Впрочем, не стоит забывать и о том, что ислам в России занимает второе место после православия.

Запуск пилотного проекта исламского банкинга обсуждали еще в прошлом году, запуск его ориентирован, в первую очередь, такие регионы как Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. Согласно заявлению главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, система исламского банкинга в России может привлечь сумму от 11 до 14 миллиардов долларов в совместные проекты с исламскими странами. В частности, речь идет о расширении сотрудничества с Саудовской Аравией, в настоящее время крайне заинтересованной в развитии международных связей, а также в увеличении товарооборота с Россией и наращивании темпов взаимодействия стран в целом.

«Всё это может способствовать серьёзному экономическому росту обеих стран, а также открыть ряд новых возможностей для отечественных предпринимателей», — заключает Айдагулов.