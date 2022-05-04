Маргарита Былинина. Что известно про успешного маркетолога?

Маркетолог Маргарита Былинина более 7 лет обучает системному получению прибыли через Instagram*. Ее блог по продвижению признан самой соц. сетью, а очередь на образовательные курсы расписана на полгода вперед. Недавно успех Маргариты был отмечен жюри премии «TOP GREAT AWARD RUSSIA», бизнесвумен заняла почетное место в номинации «Top Business Woman Russia».



Маргарита Былинина родилась в небольшом городе Донецкой области УССР. После личной трагедии, переехала в Москву. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова, получив квалификацию «Специалист по рекламе и связям с общественностью». Затем обучалась в Stanford University и London Business School. Имеет большой профессиональный опыт в сфере маркетинга – более 10 лет. За это время работала трендвотчером, специалистом по воронкам продаж, копирайтером, PR и SMM-менеджером и др.



«В тот период меня всерьез заинтересовал Instagram*, почти никто не рассматривал его как площадку для бизнеса. По началу я тоже относилась к соц. сети скептически, однако вскоре поняла гениальность ее основателей. Они создали «эффект сериала», где пользователь погружался в происходящее и отдавал все свое внимание, а это – валюта нашего времени. С тех пор я стала детально изучать площадку и связала с ней дальнейшую карьеру»



Вскоре Маргарита стала фрилансером: давала консультации по продвижению владельцам малого и микро – бизнеса, параллельно развивая собственный блог. Аккумулировав знания и опыт, в 2016 году запустила образовательный курс, посвященный продвижению бизнеса в Instagram. Была первым человеком, показавшим, как наладить алгоритм системных продаж и избежать выгорания.



«Я изучала российский и зарубежный рынок, и с удивлением обнаружила, что никто не говорил, как зарабатывать через digital-среду. Даже если такие люди были, информация давалась частично и не складывалась в единое целое. Поэтому я решила создать понятную всем систему продаж»



Всего через два месяца после запуска, «Академия диджитал маркетинга» начала набирать обороты и пользоваться спросом. Спустя год команда проекта составляла уже более тридцати человек. Обучение прошли тысячи студентов из стран СНГ, Европы, и даже США. В настоящее время оборот компании составляет более 255 млн. рублей.

В 2019 году проект Маргариты Былининой был отмечен премией WWM в номинации «За вклад в предпринимательство».



Несмотря на достигнутый успех, маркетолог продолжает заниматься саморазвитием, постоянно усовершенствуя проект и воплощая новые бизнес-идеи. В 2020 году в свет вышла книга «Как найти идею и начать зарабатывать в Инстаграме* и не только», соавтором которой является Маргарита. В 2022 году маркетолог издала вторую книгу «Денежный поток из Инстаграм*». В этом же году Былинина заняла почетное место в одной из номинаций премии «Великие люди России». Кроме профессиональной деятельности, воспитывает сына Никиту вместе с мужем – Андреем Былининым (СЕО проекта). Любит путешествовать, наслаждаться яркими моментами жизни. С наступлением холодов, семья Маргариты перебирается на Бали, в собственную виллу. Несмотря на занятость, девушка уделяет много времени родным, ведь они – лучшая мотивация работать и идти вперед! *соц.сеть признана экстремистской в России