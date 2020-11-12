Мария Елисеева: «Мне хотелось, чтобы знание английского на высоком уровне было доступно любому ребёнку»

Разговорный английский – одно из базовых, обязательных для современного человека умений. Современный рынок образовательных услуг даёт родителям широкий выбор: можно посещать репетитора, отдать ребёнка в специализированный колледж или на курсы. Безусловно, всё это требует сил и вложений, часто проблемой является и то, что сами взрослые владеют языком недостаточно хорошо. Мария Елисеева, создатель курса «My English baby», нашла абсолютно новый подход, который позволяет легко и непринуждённо растить билингвов в комфортной обстановке.

Традиция, ставшая инновацией

Кто-то учит язык с пелёнок, другие дети впервые слышат азы английской грамматики лишь в школе. По мнению Марии Елисеевой, опытного педагога, «золотое» время для знакомства с языком – с года до двух с половиной лет. Она начала заниматься со своей дочерью именно в этом возрасте, фиксируя и развивая удачные приёмы, выведенные ею на практике: не заставляла ребёнка заучивать и повторять новые слова, а общалась и играла, выстраивая при этом свою речь по особому принципу «бусин». Параллельно преобразовывала свои наработки в пошаговый учебный план, разбитый на блоки.

«Работала, пока дочка спала, днём и вечером, в остальное время гуляла и играла с ней. Не с целью сделать продукт на продажу, мне хотелось создать понятную и доступную методику, которую может использовать каждый. Когда курс появился на рынке, уже первые клиенты писали мне с восторгом о результатах, их дети начали понимать английскую речь и самостоятельно говорить», – рассказала Мария Елисеева, создатель образовательного курса «My English baby».

Вдохновленная полученной обратной связью, Мария продолжила работу. Каждые 10 дней она выкладывала для своих первых двух клиентов новый кусок программы, в который входили подробное описание занятия и видеоинструкция. Для неё было важно уложиться в срок, одновременно пришло понимание, что необходимо развивать это направление. В общей сложности на создание и доработку курса у Марии ушло 3 года. В 2012 была готова итоговая версия, которую сейчас с большим успехом прошли уже более 10 000 детей.

У вас, наверное, папа иностранец?

Изюминка курса «My English baby» в том, что он позволяет заниматься с комфортом, в непринуждённой обстановке, и при этом одинаково полезен и для родителей, и для детей. Первые улучшают и оттачивают знание языка, вторые овладевают им в совершенстве.

«Педагог в курсе – сам родитель, он проходит своеобразное обучение со мной через материал. Второе направление, как проводить занятия, направлено на мягкое погружение обоих. Уровень знания языка взрослых или их произношение не имеют значения, у нас есть специальное решение, видео. По итогам ребёнок начинает общаться лучше, чем если бы он учился у носителя английского. Самый частый вопрос, который задают нашим детям: «У вас, наверное, папа иностранец?», – делится Мария Елисеева, создатель образовательного курса «My English baby».

Программа курса постоянно дополняется и обновляется, появляются тематические блоки, совершенствуется подача. На смену слайдам пришла компьютерная графика. В дополнение к сайту запущено мобильное приложение. Ранее Мария Елисеева общалась с родителями с помощью электронных писем, сейчас регулярно проводит прямые эфиры в своём Инстаграм. Неизменным остаётся главное – результат: благодаря курсу «My English baby» сейчас постепенно подрастает новое поколение билингвов.

Источник: https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/mariya-eliseeva-mne-hotelos-chtoby-znanie-angliyskogo-na-vysokom-urovne-bylo-dostupno-lyubomu-rebenku-1720861/