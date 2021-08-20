Мария Тарханова провела Первый всероссийский пиар-саммит в Кремле

11 августа председатель Союза Пиарщиков России и директор продюсерского центра Останкино, лидера в пиаре персон и компаний, Мария Тарханова собрала 150 пиарщиков со всей страны, чтобы раскрыть секреты успешного взаимодействия с тележурналистами.

«Хочу на ТВ» — самый чистый запрос клиента к пиарщику. Так почему же большинство из них не могут обеспечить своему эксперту стабильные эфиры?

Всему виной — неправильное поведение специалистов по продвижению, — считает Тарханова. Вот лишь несколько типажей пиарщиков, с которыми не хотят работать телевизионщики.

Пиарщик — не журналист. И это главная претензия. Журналист может не быть пиарщиком. Но пиарщик обязан быть журналистом, — заявила Мария Тарханова. Знаете, телевизионных процессов обязательны для работы.

Пиарщик-гусь. Ведёт себя напыщенно, пытаясь выслужиться перед экспертом, и отталкивая тем самым корреспондента или редактора прямо во время съёмки.

Пиарщик-почтальон. Как в Простоквашино: «Тук-Тук. Здравствуйте, я принёс посылку для вашего мальчика. Тук-тук…». И так по кругу. Просто массовая рассылка. Ну, что можно понять из просто списка? Журналист — не экстрасенс. Писать надо так, чтобы у него в глазах промелькнуло кино. И он уже не забыл вашего эксперта. Медиа-кит — это искусство. Без этого навыка пиарщик не имеет права работать, — сказала Марии Тархвнова.

Пиарщик-барыга. Этот просто продаёт эфиры. И совершает главное преступление в сфере. К пиару это не имеет никакого отношения.

Пиарщик-улитка. Это тот, кто долго отвечает журналисту. Максимальное время на обработку заявки — час. В то время, как многие умудряются дать ответ журналисту через неделю. С такими не будет общаться ни один редактор.

Пиарщик-дятел. Ему не отвечают раз, два, три, а он не унимается. Простая долбёжка. Никакой тактичности и воспитания.

После часового выступления Марии последовали доклады руководителей региональных отделений. Мария Редекоп, Жанна Чернякова, Елена Кессарийская, Ксения Селезнева, Оксана Мастакова, Вера Едунова, Любовь Мезенцева, Наталья Дорофеева, Узлипат Алигимова рассказали о ситуации в пиаре в их городах.

А главный юрист Союза пиарщиков Денис Костин предупредил о ловушках и опасностях пиар-деятельности.

Завершился пиар-саммит вкуснейшим банкетом от Global Catering и зажигательным флешмобом #ПИАРкапитал в поддержку экологичности профессии пиарщика. Ведь репутация и имидж — лучший капитал в наше время.

Партнёрами мероприятия стали:

Известные дизайнеры одежды Наталья Душегрея и Алёна Нега

Клиника инновационной косметологии GENIUS COSMETOLOGY

Клиника эстетической медицины Мед Эстет

Медицинский центр V clinicA

Дизайнер украшений Милена Король

Бренд одежды Baronessa Design

Соляная пещера Соль +

Мастерская вкусных букетов Floral Fruit

Салон красоты LOFT BAR P.S.V.

Кондитерская Cake_studio_ok

Великолепный торт — от sladkiy_mir.forty

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