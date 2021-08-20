Мария Тарханова провела Первый всероссийский пиар-саммит в Кремле

11 августа председатель Союза Пиарщиков России и директор продюсерского центра Останкино, лидера в пиаре персон и компаний, Мария Тарханова собрала 150 пиарщиков со всей страны, чтобы раскрыть секреты успешного взаимодействия с тележурналистами.
«Хочу на ТВ» — самый чистый запрос клиента к пиарщику. Так почему же большинство из них не могут обеспечить своему эксперту стабильные эфиры?
Всему виной — неправильное поведение специалистов по продвижению, — считает Тарханова. Вот лишь несколько типажей пиарщиков, с которыми не хотят работать телевизионщики.
Пиарщик — не журналист. И это главная претензия. Журналист может не быть пиарщиком. Но пиарщик обязан быть журналистом, — заявила Мария Тарханова. Знаете, телевизионных процессов обязательны для работы.
Пиарщик-гусь. Ведёт себя напыщенно, пытаясь выслужиться перед экспертом, и отталкивая тем самым корреспондента или редактора прямо во время съёмки.
Пиарщик-почтальон. Как в Простоквашино: «Тук-Тук. Здравствуйте, я принёс посылку для вашего мальчика. Тук-тук…». И так по кругу. Просто массовая рассылка. Ну, что можно понять из просто списка? Журналист — не экстрасенс. Писать надо так, чтобы у него в глазах промелькнуло кино. И он уже не забыл вашего эксперта. Медиа-кит — это искусство. Без этого навыка пиарщик не имеет права работать, — сказала Марии Тархвнова.
Пиарщик-барыга. Этот просто продаёт эфиры. И совершает главное преступление в сфере. К пиару это не имеет никакого отношения.
Пиарщик-улитка. Это тот, кто долго отвечает журналисту. Максимальное время на обработку заявки — час. В то время, как многие умудряются дать ответ журналисту через неделю. С такими не будет общаться ни один редактор.
Пиарщик-дятел. Ему не отвечают раз, два, три, а он не унимается. Простая долбёжка. Никакой тактичности и воспитания.
После часового выступления Марии последовали доклады руководителей региональных отделений. Мария Редекоп, Жанна Чернякова, Елена Кессарийская, Ксения Селезнева, Оксана Мастакова, Вера Едунова, Любовь Мезенцева, Наталья Дорофеева, Узлипат Алигимова рассказали о ситуации в пиаре в их городах.
А главный юрист Союза пиарщиков Денис Костин предупредил о ловушках и опасностях пиар-деятельности.
Завершился пиар-саммит вкуснейшим банкетом от Global Catering и зажигательным флешмобом #ПИАРкапитал в поддержку экологичности профессии пиарщика. Ведь репутация и имидж — лучший капитал в наше время.
Партнёрами мероприятия стали:
Известные дизайнеры одежды Наталья Душегрея и Алёна Нега
Клиника инновационной косметологии GENIUS COSMETOLOGY
Клиника эстетической медицины Мед Эстет
Медицинский центр V clinicA
Дизайнер украшений Милена Король
Бренд одежды Baronessa Design
Соляная пещера Соль +
Мастерская вкусных букетов Floral Fruit
Салон красоты LOFT BAR P.S.V.
Кондитерская Cake_studio_ok
Великолепный торт — от sladkiy_mir.forty
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