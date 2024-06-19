«Мария» включена в топ-10 отечественных компаний по развитию промышленного туризма

Экономика
19 июня 2024

Мебельная фабрика «Мария» попала в топ-10 компаний-участниц Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». «Мария» представляла Саратовскую область. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив.

Участником программы стал 71 регион нашей страны, финалистами стали 27 регионов, в т.ч. Саратовская обл. Победители получили свои награды 27-28 мая в Омске.

Руководитель Академии «Мария» Антон Цуриков презентовал участникам «Открытой промышленности» экскурсионный потенциал фабрики «Мария».

Компания «Мария» начинала развитие туристического направления с экскурсий для партнеров и новых членов персонала. С течением времени произошло масштабирование проекта, а все желающие смогли стать участниками экскурсионных программ.

В прошлом году «Мария» устроила 133 экскурсии по фабрике, в которых поучаствовали 1675 человек. В текущем году компания намерена удвоить количество участников экскурсий – до 3 тыс. человек.

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