Маркетолог Маргарита Былинина дала советы о ведении бизнеса в Сети: от первого заказа до первого миллиона

Сегодня купить через социальные сети возможно абсолютно все. Более того, часть производителей делает ставку именно на такой способ сбыта. Но как обратить внимание покупателя на свой продукт и превратить единичные покупки в эффективную систему продаж? Этому в «Академии диджитал маркетинга» учит Маргарита Былинина, предприниматель, маркетолог, автор книг по продвижению в социальных сетях. Она рассказала об особенностях обучения в академии и о своей новой книге.

— Маргарита, расскажите о себе.

— Начну с того, что родилась в городе Славянск УССР. С детства я была активной и увлекающейся, интересов была масса: спорт, языки, журналистика. Я всегда хорошо училась, школу окончила с золотой медалью. Кстати, свой первый гонорар я получила в 14 лет за работу в локальных СМИ. В 20 лет я переехала в Москву, поступила в МГУ на специальность «Реклама и связи с общественностью». Позже, уже увлекшись маркетингом и понимая, что это дело моей жизни, я прошла специальные курсы в Stanford University и London business school.

— Как вы пришли в digital-маркетинг?

— После переезда в столицу я писала тексты на заказ, создавала воронки продаж для разных компаний и PR-агентств. Курировала проекты в сфере финансов, рекламы, консалтинга. SMM и digital-маркетинга, как такового, еще не было, он только-только появился. Но видя высокий рост популярности социальных сетей, я увидела возможности этого направления для бизнеса, и приступила к его более глубокому и детальному изучению. В качестве штатного сотрудника я отработала 13 лет и поняла, что мне нужна свобода и независимость. Ушла в «свободное плавание», начала обучать предпринимателей цифровым инструментам для организации системных продаж.

— Как вы запускали «Академию диджитал-маркетинга»?

— Идея обучающего курса жила во мне долго, но близкие люди не разделяли моих планов. Даже муж по началу относился к этому, как к чему-то несерьезному. Тогда я решила действовать сама. Зарабатывала на фрилансе и все деньги вкладывала в развитие замысла. Сама писала тексты, создала сайт, занималась продвижением и рассылками. В итоге на дебютном потоке мы встретились с 27 учениками. А дальше в силу вступил принцип сарафанного радио. И успехи моих выпускников стали лучшей рекламой продукта. Желающих учиться становилось все больше, мы модернизировали программу. Так и родилась «Академия диджитал маркетинга». Подкреплю слова примером: косметика Natureal. По окончании курса основатели марки расширили продуктовую матрицу, открыли собственное производство и наладили продажи в Инстаграм*. Сейчас оборот их компании составляет 1 млн долларов в год. В 2020 году за инициативу «Академии диджитал маркетинга» меня наградили премией Woman who matters «За вклад в женское предпринимательство». А в этом году получила еще одну значимую награду “Топ-бизнесвумен России”.

— Маргарита, поделитесь, в чем особенности обучения, как выпускникам удается достигать таких блестящих результатов?

— Любой курс в «Академии диджитал маркетинга» — это выверенная стратегия. Мы даем четкие шаги и простые понятные действия. Инструменты, которые работают, потому что программа — это методы постепенного, кирпичик за кирпичиком, выстраивания системы продаж. Преподаватели и кураторы объясняют слушателям, что они должны мыслить наперед, заботиться о перспективе, а не о сиюминутной выгоде. Только тогда они гарантированно добьются результата. После выпуска мы обязательно собираем обратную связь. Анализируем сильные и слабые стороны, корректируем содержание курсов и адаптируем их под текущую ситуацию и потребности. Многие студенты возвращаются к нам снова, потому что знают: каждый поток в «Академии диджитал маркетинга» отличается от предыдущего.

— Маргарита, вы издали новую книгу. Расскажите о ней.

— Моя книга — это сборник подсказок для новичков в инста-бизнесе. Главная задача будущего издания «Денежный поток из Инстаграм*» — это замотивировать читателя, деликатно направить его по нужному пути и привести в порядок мысли. Я собрала знания, которые помогли мне и моим ученикам достигнуть результатов в виде внушительных сумм. * Соцсеть, признанная в России экстремистской