Маркетолог Маргарита Былинина поделится советами, как подписчика быстро превратить в клиента

Хорошая посещаемость блога, тысячи и даже миллионы подписчиков — еще не гарантия прибыли. Читатели могут просматривать материалы, но ничего не приобретать. Как быстро превратить потенциальных клиентов в покупателей, рассказала Маргарита Былинина — глава «Академии диджитал маркетинга», предприниматель и автор книг по продвижению в Инстаграм.

— Какие схемы прогрева используют авторы для продажи продукта?

— Шапки профилей, заголовки постов часто начинаются со слов наподобие:

«Что у нее твориться? Дорогая, держись!»

«Она воспитывает ребенка, не смотря на…»

«Если б вы только знали, что случилось…»

В блогах и группах нередко мелькают хайп, трагедии, слезы в эфирах, интриги, расследования. Есть и авторы, которые явно пересмотрели трешовых шоу и готовы на все, чтобы продать здесь и сейчас. Через день в ленте появляются посты вроде «даже в этот сложный период я не могу с вами не поделиться своими знаниями» и приглашения на курсы, эфиры или предложения купить товар.

— Почему эти схемы не работают на долгосрочную перспективу?

— Сильные эмоции — мощный триггер. Он работает, но здесь и сейчас. Уже завтра подписчики прозреют и не поведутся на уловки снова. А вот отношение к прогревам такие драмы создали негативное. Часть блогеров и экспертов решили полностью от них отказаться.

Между тем прогревы, особенно в инфобизнесе, — это естественный процесс. Они необходимы как раз для того, чтобы не оставлять после себя выжженное поле и опустошенных подписчиков, разочарованных и обманутых.

Прогрев — это не игра на чувствах, а способ рассказать о себе и проекте, донести его ценность, создать длительные и доверительные отношения, в перспективе — получить постоянных клиентов, адвокатов бренда, — делится Маргарита Былинина.

— Как грамотно довести подписчика до клиента?

— Если у вас качественный продукт, необходимо рассказать об этом, объяснить, для кого он, зачем нужен, почему результативен, какие задачи решает и почему специалисту можно доверять. В качестве сиюминутных способов сорвать куш можно использовать контент, который давит на боли ЦА и создает ситуации, когда покупают на эмоциях.

Но если вы хотите, чтобы клиенты возвращались к вам снова и снова, выстраивайте диалог, осознайте, с кем и почему вы работаете, для чего это нужно. Донесите до подписчиков нужную информацию понятно, просто, четко и доступно. Не с позиции «над», а с точки зрения партнерства и взаимной выгоды.

Действуйте без драмы, заламывания рук и эмоциональных качелей. Этот антитренд уже приходит в негодность, ему осталось недолго. Даже самые отзывчивые рано или поздно перестанут верить лживым призывам.

Чтобы превратить подписчиков в клиентов, будьте максимально открыты, честны и конструктивны. Люди это ценят. Подавайте только актуальную информацию без лишних эмоций и преувеличенных обещаний, — советует глава «Академии диджитал маркетинга» Маргарита Былинина.