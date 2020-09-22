Маршрут построен! Игорь Сюч и МинПрироды России о развитии внутреннего экологического туризма

Проект «Маршрут построен», стартовавший этим летом по инициативе Министерства природы РФ и «Русского Радио», набирает обороты. На днях он достиг очередной точки на карте заповедных территорий России. 17 сентября национальный парк «Мещера» по приглашению организаторов посетил бизнес-аналитик и тренд-футуролог Игорь Сюч.

В рамках тура для гостей была организована экскурсионная программа по музейному комплексу «Древнерусский город. Русское подворье», а также по закольцованной экологической тропе «Лесной мир Мещеры». Посетили туристические стоянки и экотропы, приняли участие в мастер-классе «Затоплю я самовар» и узнали секреты травяных чаёв, прошли квест-экскурсию и познакомились с особенностями территории национального парка «Мещера», её флорой и фауной, осмотрели участок старинного рязанского тракта XVII-XIX веков.

Проект разработан Минприроды России в целях развития внутреннего экологического туризма. Воплотить идею помогли АНО «Экспоцентр «Заповедники России», ФГБУ «Центральное бюро информации Минприроды России» при поддержке проектного офиса национального проекта «Экология» и системы российских ООПТ. Он призван рассказать об уникальных охраняемых территориях в различных уголках РФ, открыть богатство и потенциал российской природы для широкой аудитории.

В проекте участвуют более 30 заповедников и национальных парков, которые подготовили для гостей интересные развлекательные и познавательные экскурсионные программы. По заповедным местам России путешествуют руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, медиаперсоны, ведущие и звезды «Русского радио» и телеканала RU.TV.

Экологический туризм в России

По приглашению организаторов к проекту присоединился бизнес-аналитик, тренд-футуролог, эксперт UNWTO Игорь Сюч. UNWTO — крупнейшая международная организация в сфере туризма, она создана при ООН, объединяет более полутора сотен стран и регионов, 500 профильных организаций. Выступая в качестве эксперта Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, Игорь Сюч еще год назад сделал акцент на важности интеграции российского туризма в общемировой контекст. И сегодня этот тренд становится всем очевидным.

Еще один важный тренд, который, по прогнозам аналитика, в ближайшем будущем будет занимать лидирующие позиции, — цифровизация сферы туризма.

«Туризм будущего будет отличаться от сегодняшнего, — отметил Игорь Сюч. — Будет появляться все больше проектов, связанных с цифровыми технологиями. Туристическая индустрия развивается стремительно, она становится платформой для появления и реализации новых цифровых решений. Для России это очень актуально. Сегодня наша страна, увы, занимает далеко не первые места в плане качества туристического сервиса и внедрения цифровых решений в этой сфере. Уже к 2025 году инфраструктура заметно обновится».

Озвученные бизнес-аналитиком тренды и прогнозы помогут участникам проекта «Маршрут построен» выйти на новый уровень и будут способствовать развитию внутреннего экологического туризма в России в целом.

Фото предоставлено: ФГБУ «ЦБИ МинПрироды России»

Россия — идеальное место для экологического туризма!