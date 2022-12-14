Маскарон херувим, макет картуша и ларец: что еще покажут на первой выставке «Находки в реставрации»

Выставка будет работать в Московском архитектурном институте с 15 по 23 декабря.

В столице впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». Она будет открыта в Московском архитектурном институте с 15 по 23 декабря. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Экспозиция познакомит с элементами лепного декора и художественного оформления, старинными предметами быта, фотографиями и документами, которые были найдены специалистами во время работ на различных городских объектах культурного наследия.

«Выставку приурочили к завершению Года культурного наследия народов России. Всего будет представлено порядка 70 экспонатов. Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ. Реставрация этого комплекса — один из крупнейших подобных проектов в городе. Специалисты сделали там множество открытий. Например, они нашли горельеф “Праздничный Ленинград”, архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Среди находок, сделанных на ВДНХ, — фанерная вывеска с поздним названием павильона «Юные натуралисты и техники». Ее также можно будет увидеть на выставке. Вывеску обнаружили на фасаде за зашивкой из фанеры во время реставрации здания. Еще в коллекцию артефактов вошли орден Ленина (он был частью экспозиции павильона № 71) и макет картуша павильона № 17 «Лесная промышленность».

Кроме того, с реставрационных площадок на выставку привезут старинные кирпичи и напольную плитку Московского воспитательного дома. Гости увидят образцы исторических строительных материалов Дома Наркомфина, подлинное дверное полотно с витражом дома Абрикосовых, маскарон херувим (выпуклый лепной орнамент в виде маски), колокольный язычок из храма Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе, печные изразцы, аптечную глиняную посуду и ларец, облицованный пластинами из малахита, найденные в Малороссийском подворье на улице Маросейке.

«Чаще всего находки ассоциируются с археологией, но реставрация — это тоже постоянные открытия. Именно реставрационные находки помогают специалистам восстановить подлинный облик памятников архитектуры, а также узнать больше о жизни их владельцев», — сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Выставку проведут в галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте по адресу: улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4. Посетить ее можно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Сейчас московские специалисты работают над реставрацией 700 памятников архитектуры. А всего за последние 12 лет в столице отреставрировали 1,9 тысячи объектов культурного наследия.