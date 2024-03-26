Маслостанция 2НЭЭ25-12И40Т1: инженерное решение от «70Мпа-инжиниринг»

Экономика
26 марта 2024

По заказу ООО «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» группа компаний «70Мпа-инжиниринг» разработала маслостанцию 2НЭЭ25-12И40Т1 для стенда испытания пружин. В настоящее время компания завершает процесс производства дополнительной оснастки.

Новая маслостанция – не первый заказ, выполненный «70Мпа-инжиниринг» для «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» (Санкт-Петербург), которая работает в сфере обеспечения надежности атомных и тепловых электростанций, объектов химической, нефтяной и тяжелой индустрии.  «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» разрабатывает технологии защиты от динамических воздействий природного и техногенного характера (землетрясения, цунами, взрывы, падение самолетов), а также вредных вибраций (гидро- и паровые удары, резонансные явления). 

«За последние полгода для этого заказчика были разработаны, произведены и модернизированы несколько устройств, которые дополняют друг друга, – пояснил Николай Щеглов, руководитель группы компаний «70Мпа-инжиниринг». – Летом прошлого года были спроектированы по ТЗ заказчика стенд для испытания статических нагрузок и маслостанция с уникальным набором характеристик. Затем создан вибронагружатель к этому стенду. Заказчик постоянно модернизирует свое оборудование, поэтому разработки продолжаются непрерывно».

В самом начале 2024 года компания «70Мпа-инжиниринг» произвела по ТЗ Заказчика еще одну маслостанцию, уже для испытания пружин. Сейчас заканчивается разработка оснастки для нее.

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