Масштабные мероприятия пройдут в рамках Недели агропромышленного комплекса России

30 сентября в России стартует главное событие в сфере АПК – Неделя агропромышленного комплекса. В ее рамках с 5 по 8 октября состоится 24-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2022», которая пройдет в Московской области в парке «Патриот».



Масштабная выставка традиционно представит основные достижения регионов и ведущих компаний отрасли в области растениеводства, животноводства и пищевого производства, а также продемонстрирует новейшие образцы сельскохозяйственной техники.



В рамках деловой программы эксперты и участники рынка рассмотрят такие направления, как государственная поддержка АПК, развитие сельских территорий, цифровизация, производство органической продукции, кадровое обеспечение отрасли, агротуризм и другие темы. Особое внимание будет уделено вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве, — их обсудят на Форуме «Женщины в АПК».



С 30 сентября по 9 октября на ВДНХ пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2022», на котором будет представлена фермерская продукция со всей страны. Его посетители смогут попробовать и купить натуральные продукты, являющиеся гордостью регионов, а также узнать тонкости их производства и пообщаться с фермерами.