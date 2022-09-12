Масштабные мероприятия пройдут в рамках Недели агропромышленного комплекса России

Общество
12 сентября 2022

30 сентября в России стартует главное событие в сфере АПК – Неделя агропромышленного комплекса. В ее рамках с 5 по 8 октября состоится 24-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2022», которая пройдет в Московской области в парке «Патриот». 

Масштабная выставка традиционно представит основные достижения регионов и ведущих компаний отрасли в области растениеводства, животноводства и пищевого производства, а также продемонстрирует новейшие образцы сельскохозяйственной техники. 

В рамках деловой программы эксперты и участники рынка рассмотрят такие направления, как государственная поддержка АПК, развитие сельских территорий, цифровизация, производство органической продукции, кадровое обеспечение отрасли, агротуризм и другие темы. Особое внимание будет уделено вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве, — их обсудят на Форуме «Женщины в АПК». 

С 30 сентября по 9 октября на ВДНХ пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2022», на котором будет представлена фермерская продукция со всей страны. Его посетители смогут попробовать и купить натуральные продукты, являющиеся гордостью регионов, а также узнать тонкости их производства и пообщаться с фермерами.

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