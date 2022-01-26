Мастер женских кругов Алекс Айвенго рассказал про авторскую систему работы с энергетическими каналами

Быть полным сил и получать удовольствие от жизни хочется каждому. Однако нередко мы годами стоим на одном месте, ощущаем хроническую усталость, эмоциональное выгорание, позволяем другим манипулировать собой. Как всегда, оставаться в ресурсе и где черпать энергию — рассказал Алекс Айвенго, акмеолог, мастер женских кругов, автор книг по трансформации мышления и эксперт по развитию потенциала.

— Алекс, расскажите, от чего зависит уровень энергии человека?

— С давних времён известны 4 главные стихии: воздух, воды, земля и огонь. Они влияют, в том числе, и на организм и жизнь человека, отвечая за энергетические каналы. Например, энергия воздуха — за интеллект, она посылает идеи и питает мозг. Энергия воды управляет эмоциями и чувствами. Канал земли — это твердые ткани организма: кости и зубы. Также он обеспечивает финансовое благополучие и достаток. Реализация и предназначение отражается через канал огня. Узнать его можно по тому озорному огоньку в глазах, когда человек рассказывает про любимые работу или хобби.

— Где «проходят» энергетические каналы?

— Канал воздуха — единая структура легких и мозга. Он погружает нас в размышления и дает свежие гипотезы. Канал воды — это сердце и кровь, ему подчиняются все чувства и эмоции. Канал земли проходит через позвоночник от макушки до копчика, кости и зубы. Он управляет здоровьем и благосостоянием. Уровень канала огня можно определить по глазам. Вспомните, как вы, лишь раз поймав взгляд собеседника, сразу понимаете, что он совсем «потух» или, напротив, буквально горит.

— Как состояние энергетических каналов влияет на жизнь человека? Можно ли «наладить» их работу?

— Канал воздуха отвечает за личные границы и понимание собственной ценности. Если человека постоянно унижают, его идеи не ценят и не слушают, мы говорим, что он пробит через канал воздуха. Этим же путём приходят нежелательные гости: на тонкие эфирные тела могут подселяться души мертвых людей. Граница нарушена, и энергетическое тело превращается в проходной двор.

Когда человек не знает, чем заняться в жизни или ему не нравится его деятельность, значит под ударом канал огня. Яркий пример — когда утром вы просыпаетесь уставшим, несмотря на полноценный долгий сон. Другой случай — эмоциональное выгорание. Даже если вы занимаетесь любимым делом, но сталкиваетесь с бесконечными препятствиями и проблемами, то постепенно теряете желание жить, трудиться и даже выходить из дома.

Если канал воды дисгармоничен, то личность становится уязвимой через чувства. К примеру, превращается в марионетку в руках начальника, родственников или знакомых, когда они заставляют испытывать чувство вины. Прорабатывая это негативное переживание, мои ученики превращают его в радость. Страхи тоже берут начало из дисбаланса канала воды. Часто человек боится ответственности и, как следствие, не продвигается по службе. Через воду можно справиться и с деструктивной обидой — она трансформируется в счастье. На курсах я даю студентам специальные медитации, которые восстанавливают бреши в каналах и выстраивают энергии.

— В чем особенность вашей авторской системы?

— Когда ко мне приходят люди, мы сначала выясняем, какая область беспокоит больше и проводим диагностику. Определяем, где именно образовалась утечка. Дальше я активирую канал и гармонизирую вас на тонком фоне. У моих учеников после трансформации рождается стремление помогать другим. Они учатся на тонком плане договариваться с любым человеком, животными.

Результаты проявляются и в реальной жизни: окружение начинает вас уважать, считается с вашим мнением, ценит ваш труд. Через энергетические каналы возможно установить необходимую нам связь. Когда приводим в порядок стихию воды, в жизни появляется радость, счастье и любовь вместо вины, обиды и страхов. Работа с каналом земли улучшает здоровье и приносит деньги. Сильный канал огня помогает обрести любимое дело и предназначение, вы ощущаете, что счастливы по-настоящему.

Если вы хотите разобраться с темой энергетические каналов, уже понимаете, где в вашей жизни появляются «пробоины», то я с удовольствием становлюсь проводником. Также можно подключиться к моему бесплатному марафону, на котором я даю всю необходимую информацию.